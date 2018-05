Petroleras aceptaron congelar el precio de combustibles por dos meses

Economía

08-05-2018 El ministro de Energía, Juan José Aranguren, se reunió el lunes con los empresarios del sector. El objetivo es no sumar más presión sobre la inflación

Gestión de Aranguren

El Gobierno acordó finalmente con las petroleras, un congelamiento de precios en los combustibles por dos meses, informó en la noche de este martes el Ministerio de Energía. El acuerdo regirá durante, y las empresasdel año, según un comunicado oficial de esa cartera.El ministro de Energía, Juan José, lelaslosde los, a pesar de la devaluación y el alza del barril de crudo, que está en su mayor nivel en cinco años. El objetivo del pedido fue no sumar "ruido" a la inflación , según trascendió de fuentes cercanas al encuentro realizado en la sede de la cartera de Energía. Lasarriba del 10% por la suba en el barril de petróleo crudo -cerró a u$s76 en la variedad Brent) y porque el dólar subió por encima de los 22 pesos. En el encuentro,Y,, su as en la manga es, la petrolera estatal. El Gobiernoen los surtidores de la empresa durante 60 días y, así,susen laspara no quedar fuera de. La propuesta oficial sugirió que las compañías opten por recuperar entre julio y diciembre los aumentos no aplicados entre mayo y junio. El presidente de la Asociación de, Manuel García, reveló que las compañíasque esta semana se aplicaría un, lo que finalmente fue descartado. En, la suba del precio de las naftas estuvo por encima de la inflación ya quecontra un 25% del alza del costo de vida. Este año hubo ajustes en los combustibles en enero, febrero y abril y las petroleras fundamentaron los ajustes en la devaluación y un mayor costo del petróleo crudo.