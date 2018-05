Carrió, durísima contra Durán Barba: “No hay que hacerle caso al teñido”

Economía

09-05-2018 En medio del escándalo por el FMI, la diputada le pegó al gurú del Gobierno. “Hay que explicarle a la sociedad, basta de Durán Barba y de tantos globos”, disparó

En medio del escándalo por la iniciación de negociaciones entre el Gobierno y el FMI, Elisa Carrió salió a echar más leña al fuego. “No hay que hacerle caso al teñido. Hay que decirle las cosas a la gente, no como quiere Durán Barba, con el que no tengo nada que ver”, disparó la diputada en declaraciones a TN. También defendió a Mauricio Macri y aseguró que no habrán más aumentos tarifarios.

“Basta de globos y de hacerle caso a Durán Barba”, remató Carrió en la entrevista. La diputada, además defendió el acuerdo con el Fondo: “Para algunos, FMI es ajuste, pero es la única salida pragmática y por eso la apoyo. Sino queremos ser Venezuela tenemos que estar alineados”.

También se puso del lado del Presidente y afirmó que “hay que sostenerlo” y dijo que “luego de hablar con Aranguren”, no habría más tarifazos. “Sé que es difícil, pero le quiero decir a la sociedad que los estoy defendiendo”, aseguró.

A continuación, las frases más destacadas de la líder de la Coalición Cívica:

- "Miren si gobernara Scioli y Aníbal Fernández. Nos entregaron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero éste es el problema de Durán Barba. Yo con Durán Barba no tengo nada que ver.

- "Acá Cambiemos tiene que salir adar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. Basta de ser buenitos. Basta con los globos".

- "Para mucha gente el FMI significa ajuste. En este caso es la única solución pragmática, más barata, preventiva e institucional que nos puede llevar a la continuidad de la República, a la prosperidad futura y a la disminución de impuestos. Yo la apoyo totalmente".

- “El presidente a veces se pone muy duro, por temor a la responsabilidad”

- "El ministro de Energía (Juan José Aranguren) me confirmó que no va a haber más aumentos en todo el año".

- “Tenemos que ser todos un poquito más escuchados. Me gustaría ser escuchada en el momento oportuno y no cuando es tarde, yo le avisé. Intuía lo que podía pasarle con el aumento de tarifas”.

- "Esta fluctuación del dólar no debería afectar los precios. El dólar estaba muy bajo".

- "Estoy absolutamente tranquila porque estoy acostumbrada a la adversidad. Al Presidente lo vi muy bien".

- "Yo sé quiénes están atrás. Estoy haciendo inteligencia financiera sólo para saber quiénes son. Esto sale de Rosario, al menos la anterior".

- "(Ignacio) De Mendiguren le decía a (Fernando) De la Rúa: o devaluás o te volteamos. Yo lo escuché. Lo mismo con (Eduardo) Duhalde, con la devaluación asimétrica, significó la ida de Remes (Lenicov), una quita del poder adquisitivo. Hay grupos que operan, sobre todo en mercado a futuro, para liquidar ahora, por ejemplo, soja o exportar acero".

- "Esto es preventivo, en diciembre intentaron inventar un mini 2001 sin contexto y lo paramos. Esta acción preventiva por el 4 por ciento me parece maravillosa. Afuera hablan del gran temor de que vuelva el kirchnerismo, que seamos Venezuela".

- "Marcos Peña es el único que le habla al presidente y le dice cosas. La otra soy yo. El resto es más silencioso".

- "Los que queremos la República, ahora tenemos que estar alineados. Esto se lo digo a la sociedad. Estamos todos juntos, salvo alguno que otro. Hay una cohesión absoluta en el grupo de Cambiemos. Yo no voy a romper".

- "Hoy hay que defender al Presidente, me guste o no me guste algún accionar. Estamos defendiendo la República".