Rodolfo Santángelo: "Con los gurús del marketing se gana una elección, no se gobierna"

En diálogo con radio La Red, adelantó que se "viene algo muy duro" y criticó el sistema de toma de decisiones de Cambiemos.

“El paciente se había presentado en la guardia casi de emergencia con una hemorragia y había que aplicar algo para pararlo. Un torniquete. La hemorragia es la corrida financiera, básicamente basada en un cambio de portafolio”, comenzó el economista en diálogo con Luis Novaresio.

“La prioridad uno era evitar que ese contagio se fuera a otro lugar del cuerpo, a los bancos, a la deuda y más adelante a otros problemas”, continuó.

“Había que actuar rápido, muchas alternativas no había. Pedirle plata al Fondo, que hay que negociar el monto y las condiciones, es para parar la hemorragia, para parar la sangría del cambio de portafolio”, explicó.

Luego dijo que “hay un condimento local muy grande”, publicó Infobae.

Y desarrolló la idea: “Si vos mirás lo que está pasando en el mundo, salvo algunas cositas en Rusia, un poquito en Turquía, un poquito en Brasil, el resto del mundo ni se enteró de que cambiaron las condiciones. Este es un fenómeno local”.

Según Santángelo, tras parar la sangría y “cambiar la salida de capitales”, empieza “un nuevo partido”. Ahora, “si no parás la hemorragia, te vas”.

Tras lo cual aseguró que “viene algo duro, viene algo complicado. Vienen muchas de las cosas que no se hicieron en estos últimos dos años porque no se pudo, no se quiso o no se supo”.

A la hora de desarrollar los condicionamientos del FMI, dijo que siempre “abarca la política fiscal, que en castellano significa reducir el déficit, la política monetaria, que en castellano significa tener tasas de interés altas, y el sector externo de la economía que en castellano significa que tenés que tener un tipo de cambio que se corresponda con la oferta y la demanda”. Y consideró que la entrada en vigencia de un acuerdo puede extenderse un año.

“De corto plazo para hoy, para la semana que viene y el mes que viene hay que parar la hemorragia. Y después empezar a ver en qué plazo te va a dar el desembolso”, insistió.

Más adelante, el economista cuestionó la política económica: “Mis críticas al Banco Central y a la política económica en general son por los 700 días anteriores, no por los últimos 20. En los últimos 20, tirás con perdigones para ver cuál pega y no hay soluciones mágicas”.

“Estas cosas hay que preverlas en las buenas. Cuando venís en las buenas y uno hace un comentario y te dicen que vos no entendés, que la planilla excel… Yo hablé en los períodos buenos. Nadie tenía la bola de cristal, pero esto hay que prevenirlo en las buenas. Es como cuando le decís a un amigo: no hagas esto que te podés golpear… Bueno: te golpeaste”, indicó.

“¿Estamos a tiempo de evitar una crisis profunda?”, le preguntó Novaresio. “Sí, yo creo que sí. Primero tiene que salir esto y luego empezar un programa de ejercicio, de reforma, de reducir el déficit fiscal, de generar confianza, de atraer inversiones. Estamos a tiempo. Sepamos que los primeros resultados van a ser dolorosos, como cuando empezás una dieta”, respondió.

Y concluyó: “Acá no hay que hacerles caso a los que están mirando el Twitter o las encuestas del día a día. La gente del Gobierno que se dedica a eso tiene que ser reemplazada. Hoy no hay que hacer focus group, hoy hay que parar la hemorragia. Con los gurús del marketing se gana una elección, con los gurús del marketing no se gobierna”.