Caputo defendió el acuerdo con el FMI: "Macri tendrá financiamiento por el resto de su mandato"

Economía

10-05-2018 El ministro de Finanzas analizó la decisión de volver a pedir un préstamo al organismo internacional y aclaró que se trata de un acuerdo para tener liquidez "de manera preventiva". Explicó: "Si no suben las tasas, no hay problema, y si suben, nosotros tendremos ese dinero de respaldo"

Concluido el primer día de negociaciones con el FMI en Estados Unidos , el ministro de Finanzasse refirió a la medida elegida por el Gobierno como método para atravesar la crisis económica . En una entrevista televisiva, el funcionario de Cambiemos detalló: " Macri tendrápor el". En diálogo con TN, Caputó indicó que el crédito sería a una tasa de alrededor del 4 por ciento, lo que consideró "una", y señaló que el Gobierno decidió pedir unade alto acceso porque permite pedir la mayor cantidad de dinero al FMI . "Vamos a conseguir el dinero que falta", aseguró el ministro, al tiempo que detalló que este el Gobierno busca este crédito "de manera preventiva, por siinternacional financiero. "Si, no hay problema, y si suben, nosotros tendremos ese dinero de respaldo", añadió Caputo."Nosotros sabíamos que el escenario internacionaly por eso en dos meses cubrimos el 75% de las necesidades", dijo el funcionario. Además, informó que habrá un recorte deen la obra pública, pero consideró que con el programa de Participación Pública Privada (PPP)lo que quede sin ejecutarse. Caputo rechazó las críticas efectuadas al presidente Mauricio Macri al sostener que el mandatario "ha hecho, y no como pasaba en años anteriores, que se frenaban las tarifas de los servicios públicos pero no importaba lo que venía después".