Gremio petrolero denuncia 1.000 despidos de YPF en Neuquén y amenaza: "Se pudre todo"

Economía

10-05-2018 El titular del sindicato aseguró que la empresa comenzó a enviar telegramas a los trabajadores. Sucede a un año de la firma del acuerdo productivo de Vaca Muerta. "Hubo 1.700 compañeros con retiros voluntarios y dijeron que con eso equilibraban su cuentas", apuntó Guillermo Pereyra

El secretario general dely Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra,desde la localidad neuquina de Rincón de los Sauces que"Estamos preocupados y en. Están saliendo cartas documento enviadas desde el presidente de la Nación para abajo, y cuando intenten despedir compañeros, afirmó Pereyra, a través de un comunicado oficial publicado Infogremiales.El titular de los petroleros recordó que "cuando se firmó la agenda delde trabajo , a principios del 2017, huboy el presidente de YPF (Miguel Guriérrez) me dijo que. Pero1.000y nosotros no vamos a permitir eso". Asimismo, solicitó que "se reincorpore a los compañeros que todavía están dando vueltas porque sabemos que hay mucha actividad petrolera", y pidió "que los compañeros de Rincón de los Sauces, Cutral Có y Plaza Huincul sean trasladados para trabajar en Vaca Muerta . Esto es también un mensaje para los intendentes, no pueden permanecer indiferentes ante una situación tan grave". Por último, Pereyra destacó que se mantiene en contacto con el gremio de los petroleros jerárquicos que "están en la misma situación", y explicó que juntos van a "continuar en alerta y poniendo a disposición todas las herramientas que tenemos para evitar los despidos".