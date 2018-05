Máximo Kirchner y el dólar: "Lo sabía yo que juego a la Play y no Dujovne"

Economía

11-05-2018 El diputado y líder de La Cámpora cuestionó con ironía la decisión del Gobierno de acudir al FMI. Pidió que expliquen cómo hará la gente para pagar el tarifazo

El diputado nacional y líder de La Cámpora,, afirmó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, "debería preguntarse dela gente para pagar las", al tiempo que consideró que la sociedad "ya siente los dolores de cabeza que está trayendo el tarifazo", en una reunión con empresarios pymes . En el Instituto Patria, el legislador sostuvo que "la gente se está empezando a dar cuenta de las" del Gobierno, y también cuestionó la iniciativa de solicitar una ayuda financiera al(FMI) al señalar que desde el Ejecutivo "fueron desesperados a entregarse cuando ya sabemos cuáles son las condiciones". "Hace un año ya se sabía que iban a subir las tasas , pero este Gobierno no se preparó. Lo sabíay no lo sabía Dujovne", se preguntó de forma irónica.Máximo Kirchner salió al cruce del jefe de Gabinete al manifestar que "Peña tildó deel proyecto -de eliminar las subas de las tarifas- que aprobamos ayer en Diputados y afirmó que digan depara financiarlo, aunque la pregunta que debería hacerse Peña es de dónde la gente va a poder sacar la plata para pagar las tarifas". Sobre el pedido al FMI, Máximo Kirchner opinó que "cuando uno los ve correr despavoridos. Es terrible también la falta de coraje para enfrentar a los mercados", remarcó mediante un comunicado. El referente de La Cámpora también criticó al ministro de Hacienda,, al ironizar: "Hace un año ya se sabía que iban a, pero este Gobierno no se preparó. Lo sabía yo que juego a la Play y no lo sabía Dujovne", se preguntó de forma irónica. Entre los 35 empresarios presentes estuvieron los nucleados en la Confederación Empresaria, Agrupación Político Empresaria Gelbard, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Asociación Pyme , Central de Entidades Empresarias Nacionales, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y economistas de Economía Política para la Argentina (EPPA).