La UOM pactó aumentos del 18,5% y rompió el "techo oficial"

Economía

11-05-2018 Los metalúrgicos recibirán una suba de 6% por abril y otra de 9% en julio, a lo que se agregó una cláusula de revisión a fin de año

Te puede interesar Empresas de alimentos envían listas de precios con fuertes aumentos y se diluye la promesa del Gobierno de una baja inflación en mayo

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce Antonio Caló acordó el jueves en negociaciones paritarias una pauta salarial con unpara este año, más de tres puntos por encima del 15% que propuso el gobierno nacional. Así el gremio se garantizó unpara los operarios del rubro, un 25% superior a lo pactado el año pasado, recordó Ámbito Financiero. La negociación incluyó además una cláusula de revisión a fin de año. En lo formal, el entendimiento prevé unadey otra de. Pero estipula el pase a remunerativo de $4.000 acordados en la paritaria del año pasado, lo que eleva un promedio de 2,5% la base de cálculo del acuerdo de este año. Al ser acumulativo el 15% con la nueva base, el incremento real será de 18,5%, y else ubicó sólode la pretensión original del gremio. La firma del convenio se concretó en presencia de la plana mayor de la UOM con Antonio Caló, el secretario general, a la cabeza, y representantes de las cámaras patronales metalúrgicas: Adimra (la de más asociados), Camima (pyme), AFAC (autopartistas), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Fedehogar (electrodomésticos) y Caiama (aluminio).Los paritarios de ambas partes debieron suscribir por su cuenta el acuerdo ante la ausencia de un aval final por parte del viceministro de Trabajo , Horacio Pitrau, a los funcionarios a cargo de la audiencia. El matutino recordó que los términos generales del convenio habían sido, pero hubo unde que este gremio, uno de los más fuertes del país, no quebrara la pauta del 15% anual en el que cerraron la mayoría de las paritarias . Fue esa traba la que extendió cuatro semanas más las discusiones, queque fue frenado por la conciliación obligatoria dictada la semana pasada, según Ámbito Financiero. Entre tanto, los aceiteros cerraron la semana pasada un aumento de 19% y La Bancaria pactó un 15% con agregados que llevan el saldo a 20,6 por ciento. Se prevé que recién el martes que viene las partes volverán a encontrarse para darle un cierre protocolar a la paritaria. Como parte del entendimiento se incorporó unaque operará a fin de año y en esa instancia el gremio adelantó que buscará sumar un nuevo monto no remunerativo.