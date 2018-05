Milei dio su pronóstico de lo que puede pasar con las Lebac el 16M

Economía

11-05-2018 "El gradualismo fracasó", dijo el economista. Y centró toda la atención en el vencimiento de $650.000 millones en Lebac

El economista Javier Milei cuestionó el "gradualismo" que promueve el Gobierno nacional en materia económica y dio su pronóstico sobre los que puede ocurrir el próximo martes 16 de mayo con el vencimiento de más de $650.000 millones en Lebac (unos u$s28.000 millones).

"El gradualismo que propuso el Gobierno desde un primer momento fracasó", enfatizó el académico ultraliberal. "El ajuste será inexorable por la malas. Ya se les alertó que la estrategia de graudalismo donde se ponen las cuentas en orden a velocidad de tortuga embarazada era inviable, acumulaba mucha deuda y que cuando se corte el financiamiento se entraba en una situación crítica", señaló.

En diálogo con radio Splendid, el mediático licenciado de la Universidad de Belgrado recordó la conferencia de prensa del 28 de diciembre pasado, cuando el Ejecutivo corrigió la meta de inflación.

"Cuando subió la tasa de interés (en los Estados Unidos), los capitales empezaron a salir (del país) y sin embargo, (la suba de tasas) en la Argentina fue mucho más violenta porque el avance del Jefatura de Gabinete sobre la independencia del Banco Central implicó una caída de la demanda de dinero, y todos los precios se mueven, y el dólar como es una activo financiero pica primero", describió.

"Todas las monedas del mundo se están devaluando respecto del dólar, pero ninguna como la argentina, donde se devaluó casi 40%, se perdieron casi u$s9.000 millones, la inflación saltó del 18% al 28% y las tasas están en 40%. Ahora tenemos que caer en el Fondo Monetario. La muestra de que el gradualismo falló fue que cuando (Nicolás) Dujovne anunció una política de ajuste más fuerte", remarcó el exasesor de Máxima AFJP, Estudio Broda y HSBC.

"El oficialismo dice que volvemos al FMI porque tiene el financiamiento más barato, ¿eso significa que durante tres años estuvimos tomando financiamiento más caro a propósito?", se preguntó Milei.

"Ir al Fondo muestra que en medio de una corrida se cayó la demanda de dinero. La consecuencia será que la semana que viene, con el vencimiento de los $650.000 millones en Lebacs, es probable que bajo una corrida cambiaria como la que tenemos hoy los agentes o ciudadanos le pidan al Banco Central los pesos y vayan a comprar dólares y por eso se piden u$s30.000 millones", consideró.

"La estupidez del gradualismo fracasó. Todos los programas de shock de 1952 en adelante, sacando el de 1959, fueron expansivos. Todos los programas gradualistas terminaron mal. Este programa, que esta copiado del de la dictadura, el del partido inglés, genera una corrida. Ese ajuste que no se usa en el plano fiscal no va a tener contrapartida de aumento de inversión. Por más que lleves bien el ajuste, ahora va a ser recesivo, porque limaste la confianza", aseguró el consultor del G-20 y líder de la división de Estudios Económicos, de la Fundación Acordar.

"Hay que encontrar la forma para que esto le cause el peor daño a la sociedad. Pero mientras que las peores basuras de la corporación políticos no renuncian a su privilegios más fuerte y violento será el ajuste contra el sector privado. Cuando hablan gradualismo es que van a destrozar al sector privado. El sector público lo único que hace es destruir. El gradualismo es la suma de incompetencia más cobardía. No es cierto que no se puede tocar el gasto público", resaltó el exarquero de Chacarita Jrs.