Cabrera, tras reunión del Gobierno con empresarios: "La crisis del dólar es coyuntural, en pocos días será historia"

Economía

11-05-2018 El ministro aseguró que el encuentro fue ameno y que los ejecutivos se "sintieron satisfechos" por la convocatoria para ver "dónde estamos parados". Remarcó que el problema del país es de liquidez y no de solvencia. Y dijo que las empresas no han subido precios a pesar de la suba de la divisa

Luego de que el dólar continuara su escalada y luego del arranque de las negociaciones con el FMI, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción, Francisco Cabrera se reunieron en la Residencia de Olivos con líderes empresarios para evitar que la suba del billete verde se traslade a los precios y evitar un rebrote inflacionario.

A la salida del encuentro, el ministro Cabrera ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que fue "una reunión muy amena, era de una agenda abierta", y destacó que "el Presidente preguntó y fue preguntado sobre el acuerdo del Fondo Monetario que tiene que ver con la zozobra del mercado cambiario en los últimos días.

"Me parece que (los empresarios) se sintieron satisfechos de haber tenido una reunión con el Presidente y que los convoque para que vean dónde estamos parados. Lo tomaron como algo positivo, nosotros siempre estamos a disposición", señaló, animado, el ministro.

"No tocamos el tema del dólar, no en particular como problema, sí sobre la diferencia de otras situaciones vividas anteriormente, donde no se podía ajustar el tipo de cambio. No puede haber una situación de crisis. Es un tema coyuntural, que en pocos días será historia. Tenemos que hacer crecer la economía", explicó el ministro.

En el apartado inflación, Cabrera señaló que tanto desde Molinos como desde Coto le indicaron que "no ha habido cambio de precios todavía", aunque aclaró: "No es nuestra política controlar los precios porque ha fracasado en los últimos 4.000 años".

Con respecto al acuerdo con el FMI, el funcionario remarcó que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lidera un equipo que está trabajando en las condiciones y los montos.

Además, remarcó que la Argentina posee solvencia, porque "el porcentaje de deuda que hay sobre el PBI, este porcentaje es muy bajo, por ejemplo lo que ha pasado en Grecia", por lo que afirmó que el problema argentino es de liquidez, ya que "ante la eventualidad de una suba de tasas en los EE.UU." desde el Gobierno sabían "que los mercados emergentes iban a tener una salida hacia el dólar".

También comentó que los empresarios pertenecen a "sectores que están creciendo en la economía" y que la Argentina registra "siete trimestres seguidos de crecimiento".

Finalmente, esquivó responder sobre los dichos del presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, quien afirmó que era deseable que el billete verde cotice a $26.

"No hizo ningún comentario sobre el dólar, sí sobre la situación del mercado automotriz. En los próximos días, en Córdoba, tenemos una mesa automotriz donde asistirá el Presidente", afirmó Cabrera.

"Se han invertido u$s4.000 millones en Córdoba. Hay productos que tienen contenidos dolarizados, como los alimentos que nosotros exportamos, así que es posible que algunos precios hayan cambiado", finalizó.

La comitiva empresaria estaba integrada por los CEO y presidentes de Molinos, Amancio Oneto; de CAME, Gerardo Diaz Beltrán; de la UIA, Miguel Acevedo; de Techint, Luis Betnaza; de la CACS, Eduardo Eurnekian; del Santander Río, Enrique Cristofani; de Coto, Alfredo Coto; de IRSA, Eduardo Elzstain; de Fiat, Cristiano Rattazzi; y de Globant, Martín Migoya.

La visión de los CEO

Desde el empresariado, también calificaron al encuentro como positivo y mostraron su aval al Gobierno.

"La economía muestra una buena y positiva situación, por lo que ratificamos las medidas que está implementando al presente el gobierno nacional", indicó Eduardo Eurnekian, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), al salir de Olivos.

"En el proceso de gradualismo que lleva la política económica las inversiones prosiguen y continuarán su marcha normal y los proyectos licitatorios de las nuevas iniciativas se empezarán a definir próximamente", remarcó.

Por último, Eurnekian declaró que "la existencia de cierta incertidumbre tiene su origen mayormente en causas externas. No hay razones que den cuenta de una preocupación por la situación económica ya que los fundamentales siguen sólidos".