Melconian: "Las buenas ondas no alcanzan para gobernar"

12-05-2018 El ex presidente del Banco Nación opinó que la crisis cambiaria "no es un problema de estos 10 días, sino de qué se hizo en los últimos 720

En clara referencia a su recelo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el economista Carlos Melconian analizó la realidad política y económica del país.

"Lo que sucede con la economía no es un problema de estos 10 días, sino de qué se hizo en los últimos 720", dijo Melconian.

"Hoy fue un día muy complicado teniendo en cuenta que el tipo de cambio pasó los $24 y la tasa de interés (de las Lebacs) trepó a más del 50%. Esta situación no es por lo que pasó en los últimos 10 días, sino por lo que se hizo en los últimos 720. Lo que pasa en el mundo no es justificativo de esto que ha ocurrido", afirmó Melconian.

La charla se dio en el cierre de la 8ª edición de A Todo Trigo, el congreso que entre viernes y sábado reunirá a unos 60 especialistas y más de 1800 asistentes que debatieron sobre las últimas novedades de los cultivos de invierno de cara a la próxima campaña fina, y donde también estuvo invitado el politólogo Rosendo Fraga.

La mirada de los analistas fue precedida por una participación humorística de Eber Ludueña, el personaje del actor Luis Rubio que arrancó las risas de los presentes y sirvió para suavizar el análisis sobre la convulsionada situación económica.

Melconián, quien presidió el Banco Nación durante el mandato de Macri, opinó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nació en busca de parar "la diarrea de stocks" y podría traer aparejada una necesaria reducción del déficit fiscal.

"La planilla de Excel ahora la va hacer el FMI", sintetizó.

El economista dijo que su afecto por el presidente Mauricio Macri se "mantiene intacto". Pero cuestionó al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Yo admiro las buenas ondas del jefe de gabinete, pero con eso solo no se gobierna. Cristina dejó el déficit financiero en 5 puntos y nosotros lo subimos a 6. Eso no es gradualismo. Es inacción", según Clarín.

Por otra parte, evaluó que el dólar a 24 pesos "hoy parece un despelote", porque se viene de un 17 que "era irreal".

A su turno, Fraga realizó un análisis del contexto internacional. "EEUU se encuentra en una etapa de bajar impuestos y subir gastos. Eso genera un aumento del déficit que lo financia subiendo la tasa del bono de tesoro a 10 años. En noviembre Morgan Stanley evaluó que Argentina está entre los 6 países más vulnerables ante este panorama. El 25 de abril, cuando la tasa americana subió al 3%, vendimos 1500 millones de dólares".

En ese sentido, el analista dijo que se necesita de una estrategia anticipada para hacer frente a esta situación, ya que la tasa norteamericana continuará en aumento. "Si se sobreestima el problema es menos riesgoso que subestimarlo".

El especialista consideró que se necesita de consensos entre la oposición y el oficialismo, que no cuenta con quórum propio en el Congreso. "El Gobierno pide que lo dejen hacer y la oposición que no le hagan pagar los costos de sus decisiones. Que se logre buena articulación va a contribuir a enfrentar el desafío. Pero estamos en este sentido mejor de lo que parece. La sanción de la nueva ley de mercados de capitales es una de las pocas buenas noticias que tuvo el Gobierno y surgió de la integración".

También consideró que debe realizarse "urgente un monitoreo" del escenario social. "Si la economía se complica, hay que estar muy pendientes de este factor. Dos jefes de policía han dicho que la gente está delinquiendo por necesidad. El dato de abril indica que la canasta básica en CABA subió 3,4% en el mes. En materia social el ajuste ya empezó y tenemos 4,5 millones de personas trabajando en negro".

Sobre el final de su disertación, Fraga dijo que "se viene un segundo semestre muy difícil" para el gobierno, pero no descarta que la realidad pueda mejorar de cara a las elecciones presidenciales del 2019. "Un año y medio es mucho tiempo. No sabemos qué puede ocurrir. El problema es serio, pero no irresoluble", finalizó.