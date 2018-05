Pese al temor por los depósitos, no se ven cambios en los bancos

Economía

13-05-2018 Reconocen más consultas e inquietud de los ahorristas más pequeños. Pero los datos oficiales por ahora no exhiben variaciones significativas

La memoria emocional, el reflejo histórico, el cuero curtido de atravesar crisis cíclicas en la Argentina. Todo eso opera en la reacción de los ahorristas cuando ven que el dólar se dispara y el Banco Central intenta pararlo entregando reservas.

En muchos vuelven rápido incluso las imágenes de aquel diciembre de gente abarrotada en las puertas de los bancos que inmortalizó la película Nueve Reinas, cuando el personaje de Ricardo Darín no podía entrar a la sucursal.

No es para menos, el trauma que dejó el corralito del ex ministro Domingo Cavallo, previo al estallido social de 2001 y el fin de la convertibilidad, todavía persiste en las decisiones económicas del grueso de la población económicamente adulta.

Así, en estos días de mayo de 2018 proliferan los falsos rumores en WhatsApp de que se viene un nuevo límite a la extracción de depósitos o relatos de personas que fueron a distintas entidades y que tuvieron problemas o trabas para hacerse de sus ahorros.



Sin embargo, los números oficiales del volumen de depósitos tanto en pesos como en dólares no muestran, por ahora, variaciones significativas, mientras economistas y analistas financieros aseguran que no hay ningún motivo para pensar que la corrida cambiaria de las últimas tres semanas (el dólar pasó de 20,50 a 23,70 el viernes) tenga un correlato de corrida bancaria.

Al viernes 4 de mayo, el día después de que el dólar tocó los $23,30 en algunas sucursales bancarias y cuando el equipo económico anunció un aumento de tasas al 40%, había u$s26.405 millones de depósitos en los bancos, en niveles similares al del último año, salvo por una caída posterior a octubre de 2017. Los depósitos venían de aumentar significativamente en el marco del blanqueo de capitales.

Al miércoles 9 de mayo pasado, último dato disponible, en tanto, el monto de depósitos había bajado a u$s26.277 millones. Hay que decir que el volumen de colocaciones en moneda extranjera creció incluso cuando arrancaba la corrida cambiaria, el 25 de abril, con aumentos diarios hasta incluso el 2 de mayo, según Perfil.

Desde entonces si bien hay un goteo producto de la incertidumbre entre ahorristas, se trata de variaciones similares a las que se han producido en otros momentos de los últimos años.

"Tenemos más retiros de los habituales pero no es algo muy importante; sucede que en general el ahorrista muy conservador de plazo fijo, cuando ve estos ruidos se asusta y tiende a retirar sus fondos", explicaron en off the record en uno de los bancos líderes del mercado.

En otra entidad, en tanto, negaron cualquier tipo de corrida bancaria y explicaron que en algunas sucursales tuvieron algún "problema de logística de dólares" pero de ninguna gravedad.

En cuanto a los depósitos en pesos, la situación es incluso inversa. En lo que va de mayo aumentó el monto total de colocaciones: al 2 de mayo había depósitos por 1.496.218 millones de pesos, en tanto que al 9 de mayo, último dato disponible, había $ 1.505.451 millones en las arcas de los bancos.

"No hay nada ni parecido al 2001, yo estuve ahí, yo estuve en 2002, esto no tiene nada que ver", explica el ex presidente del Banco Central Mario Blejer.



La psicología juega y nadie puede descartar una oleada irracional de retiros que complique a los bancos. Pero salvo por ese escenario, nada parece indicar un problema con los depósitos, más allá de los temores y la memoria.