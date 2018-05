Los economistas reclaman que el Banco Central defina su estrategia

Economía

13-05-2018 Un grupo de especialistas apunta a la necesidad de restablecer la confianza en la entidad para moderar la corrida que se generó por el dólar

Es probable que para el Gobierno este fin de semana no sea uno de descanso.

Luego de varios días con un dólar intranquilo, las autoridades encargadas de la política económica y monetaria tendrán un desafío el próximo martes: un vencimiento de Lebac equivalente a $670.000 millones.

En un contexto volátil, el destino del tipo de cambio en los próximos días estará tironeado entre los inversores que prefieren el peso y los que optan por la divisa norteamericana.

Uno de los grandes interrogantes de cara a la semana próxima es: ¿podrá el Banco Central (BCRA) recuperar la credibilidad perdida en 24 horas?

Así lo explica Martín Kalos, director de EPyCA Consultores: "El objetivo, desde ya, debe ser ese. Para eliminar la volatilidad, el organismo debería definir cuál es el tope que le parece aceptable para el tipo de cambio", según La Nación.

En el mismo sentido, el economista director del estudio Eco-Go, Federico Furiase, habla de "un tipo de cambio de equilibrio" entre el dólar alto que quieren los exportadores y el tipo de cambio bajo que beneficia a los salarios.

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), aconseja medidas de shock.

"El Gobierno tiene que definir qué tipo de cambio está dispuesto a sostener, lo que hoy no está claro. Esto no implica fijarlo, sino ver cuál es el acorde en relación con la devaluación que se dé con el real, con el fin de no perder competitividad relativa con Brasil. Es decir, debería tener una paridad definida para salir a vender reservas y no volver a cometer el mismo error que en las últimas semanas, en las que las ventas no sirvieron de mucho. Hay que cortar esta intervención por dosis y hacer una jugada fuerte", expresa.

En cuanto a las herramientas para calmar la corrida, Furiase dice que el Central debe usar lo que está usando "en una estrategia más coordinada": la tasa de interés en el mercado secundario de Lebac, tendría que intervenir más en dólar futuro y hacer intervenciones en el spot cuando ve algo disruptivo.

Martín Alfie, economista jefe de Radar Consultora, también apunta a la utilización de todo lo que está a disposición (tasa de interés, venta de reservas y, sobre todo, contratos a futuro) de manera consistente.

"Anteayer quedó una sensación de descoordinación con lo que pasó en el mercado secundario de Lebac. Hubo como dos horas en las que prácticamente no había oferta. La tasa en un momento marcó arriba de 100%. Una locura. No hay señales claras de a qué tasa se va a licitar", afirma.

Por su parte, Matías Rajnerman, coordinador de análisis económico de la consultora Ecolatina, también subraya que hace falta una señal clara: "Se trata de intervenir en el mercado de spot y con futuros con firmeza", dice. Añade que quizás al Central le convenga sacrificar algo del precio del dólar ideal en pos de la estabilidad. "La duda principal es cuál es la cantidad de dólares que puede frenar la corrida", sostiene.

Kalos se decanta más por el dólar futuro que por la suba de tasas. En el primer caso, dice, "se debería haber usado antes" porque, a su juicio, se trata de una posibilidad "técnicamente válida" que se vio imposibilitada por la "judicialización de la política monetaria".

Con respecto a las tasas, afirma que la pregunta clave es para qué subirlas. "Ya están unos 10 o 15 puntos por encima de la inflación, ¿cuánto cambia el escenario si las ponen 20 puntos por arriba? Ya no estarían captando a mucha más gente", apunta.

Amílcar Collante, miembro del Centro de Estudios Económicos del Sur, suma en la misma dirección: "La volatilidad es tan grande, la corrida contra el peso es tan grande, que todo queda chico".

Con relación a los tenedores de Lebac, Kalos puntualiza que lo que se vio en los últimos días es que gran parte de los que ya no quieren pesos las vendieron en mercados secundarios.

El avance de las tasas debería, sin embargo, calmar a quienes ya están adentro: si eso sucede, entonces más inversores decidirán renovar. "El Banco Central debería actuar con fuerza, y no con diez días de retraso, como en el caso de la reducción de las tenencias de los bancos", resalta.

Sin embargo, la mayoría es optimista sobre el monto de la renovación, que en anteriores oportunidades estuvo en torno al 80%, y señalan que los problemas vienen más por el lado de los minoristas -que se salen de fondos comunes de inversión- que del lado de la banca y las instituciones, que se quedarían en Lebac.

Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, añade que sería clave que el lunes haya un anuncio "bueno y potente" respecto de qué se está acordando con el Fondo Monetario Internacional.

"Habría que ver qué pueden decir, pero eso puede ser de gran ayuda", subraya, y añade: "En este contexto, salir a decir que aumentó la recaudación no es relevante. Es el momento de estabilizar el dólar con medidas activas el lunes, con venta de reservas y de futuros", dice.

"Las autoridades deben salir en forma clara, precisa y simple y no actuar corriendo detrás de los hechos. Deben asegurar la liquidez en dólares a través de todas las ventanillas posibles y mostrarse confiadas en su accionar", agrega Belén Rubio, economista de la Fundación Capital.

En igual sentido, el director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, Fausto Spotorno, opina que hay que dar señales de confianza. "Hay que salir a hablar y explicarle a la gente que no hay que tener desconfianza. Es un mercado de cambios libre. No tenés el problema de que no te devuelvan los dólares, te los van a devolver. Si no lo aclarás vos, das lugar a la desinformación de cadenas de WhatsApp. Primero, hay que salir a tranquilizar las cosas y luego el Banco Central tiene que clarificar cuál es su estrategia para que la gente y el mercado te entiendan", apunta.

"Hay que explicar bien las cosas pensando en la gente y sus ahorros, y no en el Fondo Monetario o el gradualismo -agrega-. Decirle al minorista por qué está salvaguardada su plata". En tanto, aconseja reunirse con el mercado financiero y detallar los próximos movimientos para "reducir riesgos como los vencimientos de Lebac del martes".

Por último, el director de la consultora Abeceb, Dante Sica, sentencia que "el gran tema es la recuperación de confianza". "Si uno mira los instrumentos, están usando todo. Hoy por hoy lo más urgente es la recuperación de credibilidad. Es difícil pensar que en esto ayude un cambio de alguien en el gabinete. Tiene que ver con la forma de gestión del Gobierno", concluye.