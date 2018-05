El Gobierno ahora analiza eliminar la cuota solidaria de la UOM

Economía

14-05-2018 El ministro de Trabajo decidirá si elimina el aporte que se les descuenta a los trabajadores metalúrgicos no afiliados al gremio pero que se ven favorecidos por las paritarias negociadas por el sindicato con las empresas. Ya había intentado hacer lo mismo con los bancarios

Tras el cierre paritario, unque llegó al Ministerio deconsiderael aporte que se les descuenta a los trabajadores metalúrgicos no afiliados a al sindicato metalúrgico de la UOM . Siguiendo con su régimen de premios y castigos a gremios aliados y opositores, desde el Gobierno ahora evalúan la posibilidad de eliminar la cuota que aportan los trabajadores no afiliados al gremio liderado por Antonio Caló en razón deEn enero, un dictamen similar había sido analizado y firmado por el ministro Jorge Triaca , dirigido alque losno afiliados al gremio que aportaban dea las arcas de la Asociación Bancaria.Posteriormente, un fallo de la justicia chaqueña determinó que ese descuento salarial por parte de los bancos debía continuar.y como contraprestación por prestarle la firma para cerrar las paritarias en el Subte, ela lasobre la totalidad de los empleados de los subterráneos. Eso fue una transferencia de unosa manos de los de Roberto Fernández. En este caso, la cuota solidaria derivada de los salarios de los metalúrgicos no afiliados es de 2%. El pedido de eliminar ese porcentaje nace de una solicitud de una de las cámaras del sector, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Será Triaca, entonces, el que empuje o invalide el dictamen con su firma en los próximos días y el que le de un golpe a las arcas del gremio o las deje inmóviles.