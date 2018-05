Alfonso Prat Gay: "Un ministerio de Economía dividido funciona en Suiza o Chile, no en la Argentina"

Economía

14-05-2018 El exministro fue crítico con el accionar del equipo económico y tildó de "prematura" la intervención del Central en la escalada del dólar

"Un ministerio de Economía dividido funciona en Suiza o China, no en la Argentina”, sostuvo el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, en una entrevista en la que habló del Gobierno y trazó un análisis sobre los convulsionados días que vivió la economía Argentina, incluyendo el pedido de ayuda financiera del gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en CNN en Español, Prat-Gay dejó las siguientes reflexiones:

"El Banco Central salió a intervenir demasiado pronto, contradiciendo el propio libreto de que había flotación cambiaria... La historia nos dirá si fue preventivo o prematuro. Mi sensación es que fue prematuro."

"Pasó algo que nos llevó a una situación de última instancia. Nadie va alegremente al FMI a pedir un crédito, es un prestamista de ultimo recurso. Para ponerlo en términos más mundanos: es como llevarte mal con tu suegro, quedarte sin acceso y tener que ir a pedirle plata. A partir de ahí tu suegro te lo va a recordar toda la vida, aunque se la devuelvas."

"No hay ninguna condición objetiva para creer que Argentina estaba al borde del colapso. Incluso si mirás los valores de mercado que pusieron nerviosos a los analistas y probablemente al Gobierno. Cuando salimos del default en abril de 2016 hicimos una colocación importante de bonos, el más largo a 10 años a una tasa de 7,5%. Hoy el bono está cotizando a esos niveles. No es un precio de pánico ni de emergencia ni muchísimo menos. Antes de la unificación cambiaria había un tipo de cambio paralelo en el que se cotizaban todas las operaciones financieras -el dólar blue-. Estaba a 16 pesos. Si yo esos 16 pesos los traigo a valores de hoy con la inflación acumulada en la Argentina y restándole la inflación acumulada en EE.UU. me da un valor de 28 pesos. El nivel a partir del cual empezó a intervenir el Banco Central estaba lejísimos de un tipo de cambio de pánico. No hay una situación objetiva que justifique esta decisión."

“No es una buena noticia tener que acudir al FMI. Este es un fracaso de la dirigencia política.”

Prat-Gay asumió en el Ministerio de Economía tras la asunción de Macri, a pesar de no integrar ninguno de los partidos de Cambiemos. Al año, el Presidente le pidió la renuncia y desdobló su cartera en dos, Hacienda y Finanzas, que hoy están a cargo de Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente.

“Es la razón por la que me fui del Gobierno. En una economía que salía de una crisis tan profunda, no se podía tener las decisiones tan atomizadas. Con 24 ministerios, hay dos subjefes de Gabinete que se reparten los ministerios y secretarías. No hay una persona que esté pensando la integralidad.”

“Hay distintas concepciones de equipo. Hay veces que lo que se valora es la ausencia del conflicto. Que las voces disonantes rompen la armonía y esa armonía es más importante que el resultado final.”

"Macri puede equivocarse o no. Lo que no le sucede es quedarse en un mismo lugar. Y eso es una condición de un líder y de un presidente que no vemos habitualmente en la Argentina. No lo vimos en otros episodios. Rescato esa capacidad de Macri de decir 'si hay un problema, busquémosle una solución'."

"A la oposición hay que criticarle la demagogia con la que encaró las discusiones en los últimos meses."

"El oficialismo creyó que ya tenía ganado un segundo mandato. En su momento (cuando Prat Gay era parte del Gobierno) nosotros trabajamos codo a codo con la oposición. Nuestras propuestas, como la salida del default, consiguieron 3/4 de los votos en el Senado. Fue un triunfo político gigantesco."

"No creo en un presidente que se cierra en su coalición. Las sociedades modernas no permiten eso."

"Con el triunfo en la elección de medio término, en vez de abrir la discusión, el Gobierno 'dijo yo tengo los votos, yo le voy a explicar a la oposición cómo hacer las cosas'. Ahora hay que recomponer la situación. Por la magnitud de los problemas que tiene Argentina, por la herencia recibida, requiere un acuerdo político."

“Una sociedad con los recursos, la potencialidad y los recursos naturales que tenga un 30% de pobreza es inadmisible. El gradualismo fiscal tiene que ver con eso.”