Ganancias y Bienes Personales Web: ¿una simplificación para los contadores o una mayor carga de trabajo?

Impuestos

Para el armado de una declaración jurada los contadores necesitan solicitar la información anual al contribuyente, procesarla, armarla y luego cargar la misma en el aplicativo que disponga la AFIP.

Los plazos son acotados dado que los sistemas son todos los años modificados, los mismos cuentan con errores y el contador tiene que adaptarse en un corto plazo al mismo.

Los sistemas al ser online dependen que la página de la AFIP no se cuelgue y permita a todos los contribuyentes trabajar al mismo tiempo. Tanto el aplicativo de ganancias web como el de bienes personales web, deberían compartir la información referida a los bienes declarados a fin de facilitar la carga y evitar errores involuntarios que generen inconsistencias en las declaraciones juradas. Algunas de las sugerencias para su simplificación:

1- Subtotal por rubros: Si bien la declaración de bienes personales web permite al contribuyente visualizar el subtotal por cada uno de los rubros como por ejemplo inmuebles, créditos, entre otros, el sistema de ganancias web no.

Esto conlleva a que ante un error en la carga de alguno de los bienes,sea necesario, revisar uno por uno para detectar donde se encuentra la diferencia.

2- Inmuebles: el sistema detalla la provincia pero no la calle del inmueble, por lo cual al querer modificarlo tenes que entrar uno por uno para ver de que inmueble se trata, seria mas apropiado que podamos visualizar la calle y no en que provincia esta radicado.

3- Validación del saldo a favor del año anterior: el sistema debería traer de forma automática el saldo a favor de la declaracion jurada del ano o anos anteriores de manera tal de no omitir un dato tan importante como este.

4- Venta de un inmueble / rodado: si bien el siap permitía marcar con una cruz que el inmueble ya no estába en el patrimonio por haberse producido en el año la venta del mismo, el sistema ganancias web no lo contempla por lo cual si un inmueble lo teníamos en el 2016 y ahora en el 2017 no lo tenes mas no permite indicarle a la afip que fue por la venta del mismo.

5- Cargas de familia: si bien en el siap hasta 2016 ya teníamos cargados por cuil la carga de familia, el sistema web no trae esos datos.

6- Bancos: el sistema ganancias web para que te permita avanzar con la carga de una cuenta bancaria te solicita que se exponga el número de cuit del banco, lo cual obliga hacer un doble trabajo dado que cargamos el cbu del banco y el prefijo del cbu ya indica a que banco pertenece, por lo cual debería traerlo de forma automática este.

7- Personal domestico: dado que el sistema lo que quiere es simplificar, debería traer de forma automática el nombre y cuil de la trabajadora, dado que esta información ya se carga en el sistema de personal de casas particulares.

8- Pago de autónomos: el sistema obliga a ir al ccma a ver cual es el monto abonado por el contribuyente mes por mes durante el año, entendemos que esa información podría traerla de forma automática.

9- Vista previa de la declaración jurada: sería necesario que habiliten un botón para poder visualizar la declaración jurada antes de la presentación.

10- Nuestra parte: si bien el sistema permite conocer información de los contribuyentes facilitando la recopilación de los mismos, a principio del año 2018 contabamos con la información de compra de moneda extranjera, al día de hoy el sistema fue modificado y esa información ya no esta disponible para su consulta.

Finalmente, cabe destacar que durante junio existen una acumulación de vencimientos cercanos, entre los cuales podemos mencionar la presentación de la Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales, Ganancia Mínima Presunta, Balance para Fines Fiscales, Declaración Jurada Anual de Convenio Multilateral, vencimientos mensuales, seguridad e higiene, entrega de sueldos y aguinaldos, regímenes de información, re categorización de monotributo. entre otros.

Por lo cual estas son algunas sugerencias para permitir que el contador pueda simplificar sus tareas en la carga de datos para la declaración jurada de ganancias web pudiendo enfocarse en la preparación de la información para las declaraciones juradas.