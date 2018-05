¿Cuál es el consejo número uno del CEO de LinkedIn para quienes se gradúan de la escuela de negocios?

Management

15-05-2018 Jeff Weiner fue el orador estrella de la ceremonia de colación en Wharton, su alma mater, y compartió algunas lecciones para quienes inician su carrera

"Estudiantes, hoy es un gran día. Es cierto, hoy es el día en el cual finalmente... pueden actualizar su perfil en LinkedIn. ¡Felicitaciones!", bromeó Jeff Weiner, CEO de la red social para profesionales, al comenzar su discurso en la escuela de negocios Wharton ante decenas de egresados y sus familias.

Fue el orador estrella en la ceremonia de colación de graduados esta semana, en la entidad que pertenece a la Universidad de Pennsylvania, donde él mismo recibió su diploma en 1992.

"Jeff no fundó la compañía, pero ciertamente la escaló", describió al presentarlo el decano Geoffrey Garrett. Desde que asumió en 2008, Weiner llevó a LinkedIn de 32 millones a 530 millones de usuarios, y multiplicó la facturación de u$s78 millones a u$s4.500 millones en 2017, según informó Wharton.

En ese escenario, el CEO contó que por su posición en la empresa suele tener la chance de hablar con muchos estudiantes en el momento en que comienzan sus carreras, y éstos le suelen preguntar qué consejo se daría a si mismo a la edad de 22 años.

El primero, "comer más filetes de queso", porque según su propia "investigación" no se consiguen fuera de la zona del campus.

Y luego, más serio, aseguró que el consejo que le daría a su yo de 22 años es que sea compasivo.

"No era muy compasivo cuando tenía su edad. De hecho, no fui particularmente así hasta la etapa más tardía de mi carrera. Y si no fuera por haber aprendido el significado y el valor de la compasión, probablemente no estaría en este escenario hoy", expresó.

Al compartir ejemplos de cómo se volvió un mejor líder en el trabajo y formó una familia más feliz a través de la compasión, les dijo a los egresados: "He estado practicando este enfoque por más de una década. Y puedo decirles con convicción absoluta que la gestión compasiva no es solamente una mejor forma de construir un equipo, es la mejor para construir una compañía".

"Sin importar cómo decidan cambiar el mundo, recuerden que no es solo sobre el qué sino también el cómo. Así que me gustaría darles el consejo que le daría al yo de 22 años. Sean compasivos", cerró.

Esta característica, dijo el CEO en el discurso que puede leerse completo en inglés en su perfil de LinkedIn, puede "cambiar su carrera, su compañía y su vida".