Supermartes: “Si hoy el BCRA la zafa no significa que va a cortar la corrida”

15-05-2018 Los economistas Javier Milei y Diego Giacomini advirtieron que aún si la licitación de Lebacs que encara este martes el Banco Central termina en buenos términos, no terminó el sacudón: "Viene un round similar en 30 días y en el medio se intensificará la corrida”

Para los economistas Javier Milei y Diego Giacomini está claro: la corrida no terminó y más allá de que el Banco Central termine este supermartes en buenos términos, el sacudón financiero continuará.

"Viene un round similar en 30 días y en el medio se intensificará la corrida”, aseguraron.

Los dos economistas habían adelantado hace un año que el Gobierno nacional apelaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) para sus necesidades de financiamiento y también advirtieron sobre cómo esterilizar las Lebacs antes de que se produjera la corrida cambiaria que, aseguraron, todavía no terminó, informó urgente24.com.

En declaraciones al programa La Mirada del periodista Roberto García (Canal 26), Milei criticó al Jefe de Gabinete, Marcos Peña y la estrategia gradualista del Gobierno: “El programa gradualista a velocidad de tortuga embarazada que propuso Marcos Peña se terminó. Porque se terminó el financiamiento. Caer en el FMI es la manifestación de que se quedaron sin financiamiento porque el Mercado no los financia más. Llega el momento de hacer el ajuste", señaló.

Y agregó: "Ahora hay un falso dilema, no es cierto que si se hace shock no es expansivo. Todos los programas gradualistas terminaron mal. Ahora estamos llegando al FMI. Hoy no hay forma de que un programa de ajuste sea expansivo, porque que sea expansivo o no depende del aumento de la inversión, hoy eso es imposible. Esto quiere decir que caerá el nivel de actividad económica, caerá el empleo y el salario real. Y como todo se da en un contexto donde se cayó la demanda de dinero que se derrumbó, tenemos aceleración inflacionaria. O te pones los pantalones largos y haces un ajuste como corresponde haciendo que el déficit primario sea nulo para que el financiamiento del Fondo te alcance para 2019 o seguimos con las estupideces que dice Marcos Peña”.

Por su parte, Giacomino alertó: “La corrida recién empezó. Para estabilizar la economía necesitas un ancla y el FMI no es un ancla y no sirve para estabilizar la economía, para ser ancla necesitas reputación y credibilidad y el FMI no la tiene.”

Y agregó: “Las recomendaciones del FMI no son adecuadas. Primero recomienda deslizar el tipo de cambio. Desde diciembre se está deslizando. El argentino cuando ve que el tipo de cambio sube y las reservas bajan, va a querer más dólares. Es tirarle más nafta al fuego. Segundo: las metas que se negocian con el FMI que es un déficit primario de 2,5 para este año y 1,5 para 2019, implican que no alcanza la plata para terminar el mandato porque te dan u$s30.000 millones y con estas metas necesitas u$s34.000 millones más sin mercado”.

“Para alcanzar el equilibrio primario en 2018 y 2019, tienen que hacer lo que nunca quisieron hacer que es ajustar el gasto público y ajustarse ellos", indicó el especialista.

Y añadió: "Las partidas que hay que tocar son partidas sensibles a la clase política como obras públicas o transferencias discrecionales a las provincias. Pero la clase política no está dispuesta a enfrentar ese esfuerzo. Y después le echarán la culpa al FMI por el ajuste cuando en realidad se sale de esta manera. El Gobierno debe hacer un programa económico de equilibrio fiscal, pero antes necesitas cambio de organigrama y de nombres para ser creíble”.

Consultado Milei sobre los cambios en el Gabinete y la invitación a nuevos funcionarios, respondió: “Macri no puede ir a buscar a nadie en el radicalismo, son unos inútiles. Se nutrió de Dujovne que trabajaba con Machinea y Naidenoff. A González Fraga, que lo puso en el Nación, generó una expansión de dinero desesterilizando Lebacs que metió 8 puntos de inflación. Sturzenegger es el único que hace bien su trabajo, condicionado por las barbaridades que hace Peña. Ningún economista de calibre razonable va a aceptar una función donde esté Marcos Peña", consideró.

Y volvió a cargar contra el jefe de ministros: "Es el principal responsable del desastre que vive hoy la Argentina por la estupidez del 28 de diciembre cuando se avanzó sobre la independencia del Banco Central. Y ahora tenemos que salir a buscar u$s30.000 millones al FMI para tapar las macanas de este incompetente”.

Giacomini apuntó más alto en la responsabilidad por la crisis: “Hay un responsable máximo que es el Presidente de la Nación. Esta crisis recién está empezando. El segundo semestre se va a parecer al primer semestre de 2016 pero con 12 puntos de PBI más de deuda y con el mundo que ya no te financia. Yo esperaba no a Marcos Peña con Luis Majul y su relato amarillo de siempre, sino al Presidente anunciando las medidas de fondo para enderezar esto".

¿Cuáles son esas medidas? Según el economista, debe haber "un plan nuevo, cambiar nombres y organigrama. Cada día que pasa es caro y costoso. Caro porque perdes reservas y sube el tipo de cambio y se espiraliza la corrida y costoso porque las políticas que antes alcanzaban para arreglar los problemas ahora no alcanzan y hay que echar mano a políticas más difícil y dolorosas de implementar. En las políticas de fondo que hay que aplicar meto a toda la clase política. Para tener credibilidad hay que tener institucionalidad detrás. Y el nuevo plan fiscal con nuevos nombres y organigrama debería estar institucionalizado en el Congreso”, dijo.

“Algo que trascendió el fin de semana pasado es que utilizando el monopolio de la fuerza, el Gobierno acordó con bancos, con fondos comunes de inversión y Anses, que se portarán bien y les renovarán las Lebacs. Si las Lebacs tuvieran cotización de mercado eso sería un default selectivo. Sería como cuando Cavallo hizo el canje de los bonos de los prestamos garantizados. Hoy si una persona tiene que cuidar sus ahorros para su retiro ¿estaría a tasa o estaría en dólares? Obviamente estaría en dólares y Anses iría a tasa porque es un organismo del Estado. Lo de mañana (por hoy, en referncia al supermaertes) en condiciones normales sería un default selectivo”, ilustró Milei.

Por último, Giacomini advirtió sobre el mentado "Supermartes": “Si el BCRA la zafa, esta licitación no quiere decir que contribuya a cortar la corrida. Viene un round similar en 30 días y en el medio se intensificará la corrida”.