Frigoríficos argentinos buscan incrementar exportaciones de carne al mercado chino

Comex

15-05-2018 Unas 16 empresas participan de una misión comercial en el gigante asiático, en el marco de la SIAL Shanghai, una de las ferias más grandes del mundo

En el marco de una nueva misión comercial, 16 miembros del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC estarán presentes del 16 al 18 de mayo en, una de lasLos frigoríficos -entre los que se encuentran Arrebeef, Friar, La Anónima, Marfrig y Swift- formarán parte del, donde "buscarán nuevos beneficios económicos, ampliar la cartera de clientes y negociar personalmente con los importadores actuales del país oriental", indicaron los organizadores de la misión. Los empresarios argentinos remarcaron la importancia de esta exposición comopara la industria cárnica.Al respecto, Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC expresó: "y es un mercado que parece no tener techo en términos cuantitativos y cualitativos. Actualmente, China constituye más de la mitad del volumen total exportado por Argentina y en el primer trimestre de este año representó alrededor del 40% del valor total exportado". Respecto a los tipos de cortes exportados, Ravettino expresó que el gigante asiático "importa cortes del cuarto delantero, ruedas y bifes anchos. No obstante, debe destacarse que a la fecha sólo se admiten, dado que el proceso de certificación para la carne enfriada y congelada todavía no se ha completado, lo que podría incrementar los embarques en un 20% a un 25%". En relación a los principales consumidores de los cortes argentinos en el mercado chino, Ravettino destacó que "los importadores abastecen la red minorista de, así como también. Adicionalmente, una parte también se utiliza para procesamiento" Dos grandes desafíos tienen los frigoríficos argentinos de exportación en el mercado chino, según el directivo: por un lado, "poder acceder con menudencias, dado que China es el principal comprador mundial" y, además, "equiparar las condiciones de acceso que tienen otros países líderes como Nueva Zelanda y Australia gracias a sus respectivos acuerdos bilaterales de libre comercio".