ARBA: las empresas podrán recuperar saldos a favor por Internet hasta 50.000 pesos

16-05-2018 Las retenciones y percepciones de Ingresos Brutos sufridas en muchos casos superan varias veces el impuesto mensual que debe el contribuyente

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) extendió con vigencia desde elel procedimiento simplificado web para recuperar saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas, ya que hasta ahora era sólo para personas humanas. Además, subió el monto del saldo máximo a devolvery el contribuyente podrá serlo por cualquier clase de régimen: local, Convenio Multilateral General o Especial. Las retenciones y percepciones de Ingresos Brutos sufridas en muchos casosel impuesto mensual que debe el contribuyente.Los trámites para que estos saldos a favor no se sigan incrementando a futuro (es decir, para que nos dejen de retener y percibir) demoran entreY para intentar recuperar este saldo a favor se debe entablar una, un juicio contra el Estado muy costoso y lento, e implica sufrir una inspección integral por parte de ARBA , algo que nadie quiere llamar de forma voluntaria. En octubre de 2017, ARBA estableció uno, completamente vía web, a partir del cual ARBA haría ciertos controles automáticos y, si los mismos resultaban satisfactorios, se les devolvería lo pagado en exceso a los contribuyentes, sin la necesidad de transitar el largo y costoso camino de la repetición. Pero sólo aplicaba a personas humanas (no a empresas) que tuvieran saldos a favor de hasta $10.000 y que fuerano de Convenio Multilateral (pero solo del Régimen General, y no de algún Régimen Especial).