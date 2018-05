Ganancias: la AFIP oficializa los nuevos montos mínimos no sujetos a retención desde junio próximo

Impuestos

16-05-2018 La medida que tiene vigencia desde junio próximo se dio a conocer a través de la resolución general 4245 publicada este miércoles en el Boletín Oficial

La AFIP modificó losa retención en el Impuesto a lasestablecidos en la resolución general 830/2000. La medida que tiene vigenciase dio a conocer a través de la resolución general 4245 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.A través de la flamante norma, se incrementan a partir dellos montos mínimos no sujetos a retención del impuesto, según el siguiente detalle: - Cuando por aplicación de las disposiciones la resolución General 830/2000, resultara un, no corresponderá efectuar retención.- El importe señaladocuando se trate de alquileres de inmuebles urbanos percibidos por beneficiarios no inscriptos en el gravamen.