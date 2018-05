Asís: "El mercado, un grupo de atorrantes, le hizo 8.000 y 9.000 palos a Macri"

Economía

16-05-2018 El ex embajador del menemismo fustigó con dureza al Gobierno, y hasta dejó una analogía llamativa de los Alsogaray en tiempos de Menem

"Estos muchachos pasan muy rápidamente, con unos altibajos notables, de estar bajoneados a la euforia... El Presidente estaba bajoneado, muy enojado con algunos empresarios, frustrado, pero ahora dicen que ahora retomó en control... ¿Y que hizo durante dos años y medio?", preguntó con su histrionismo habitual Jorge Asís en A24.

El ex embajador del menemismo fustigó con dureza al Gobierno, y hasta dejó una analogía llamativa de los Alsogaray en tiempos de Menem, con las Madres de Plaza de Mayo y los Kirchner, para cerrar con Elisa Carrió y Mauricio Macri: "Voy a decir algo que es muy feo: todo gobierno tuvo o una víctima o una relación recíproca con alguien diferente. Lo que Menem hizo con los Alsogaray, es lo que Kirchner hizo con las Madres de Plaza de Mayo, y es lo que Macri hace con la doctora Carrió. A Menem los Alsogaray le dieron carnadura liberal, a Kirchner las Madres de Plaza de Mayo le dieron carnadura de defensor de los derechos humanos, y la doctora Carrió fue importantísima para Macri, porque le aportó la chapa de la transparencia".

A continuación las principales frases que dejó Asís:

"Los empresarios no respetan tanto a Macri. Lo conocen...".

"La Doctora (CFK) es la que está afuera y la primera vez actúa con cierta inteligencia. Toma distancia y calla. Cuando ella no está al Gobierno le cuesta encontrar un sujeto, porque ni Moyano ni Scioli tiene la magnitud de la pelea con la Doctora".

"La Doctora y Macri tienen un acuerdo tácito de adversarios preferidos, ese es problema del peronismo".

"Hay un viaje de Mauricio de la plata al bronce. Muchos años viviendo para la plata y una vez que llegás, viene la tentación del bronce".

"Hubo tres C para Macri, Clarín, Córdoba y Carrió, pero en algún momento Carrió puede terminar siendo lo que fue Chacho Alvarez para De la Rúa, no que renuncie, sino que a Carrió le va a ser cada vez más difícil bancarse cosas como el FMI instrumente el ajuste, que el Gobierno sabe que tiene que hacer y no se anima".

"Las consecuencias de bajar el gasto hay que ver quien se las banca y estos muchachos hicieron política tradicional mientras decían que cambiaban, no ajustaron y hasta tomaron más gente que la que había".

"Carrió es una personalidad molesta, fastidiosa para el gobierno, nadie te lo va a decir y menos en la televisión, pero en la chiquita la toman como una piedra en el zapato".

"No hay nada del 2001, nada de nada...."

"Estos muchachos no van a tener otra salida que llevar adelante medidas antipáticas, y este acuerdo nacional al que llaman es para responsabilizar y para colectivizar esas medidas antipáticas".

"Marcos Peña les dijo a todos 'hay que salir a defender al gobierno' y a mí alguien que estaba ahí me dijo '¿Pero cómo es este negocio, cuando todo andaba bien solo podía hablar Marcos Peña, y ahora que hay que salir a bancar nos llaman a todos'?"

"El gobierno tiene que reconocer un error político serio, no fue producido por el entusiasmo: han devaluado sus propios ministros".

"Tenés que tener un ministro del Interior de hierro, ahora lo pueden reivindicar un poco a Frigerio, que es uno de los mejores ministros, pero hasta hace 10 días lo tenían dando vueltas por cualquier lado".

"Tenés que tener un canciller con ideas, con iniciativas, Faurie es un buen ministro, pero tiene un poder delegado por un señor Pompeo, que depende directamente del señor Peña".

"El Gobierno de los 90 es bastante parecido a lo que quiere hacer Macri, tienen muchos aspectos comunes".

"Peña queda afectado, no podés hacer de cuenta que no pasó nada grave. El 'Tridente del Barcelona' está complicado, en realidad el presidente Macri está complicado, tiene una tristeza, una depresión, una bronca por algunas cosas que no le funcionan bien, pero tiene que corregir algunas cosas de su manera de conducir. Hay un decaimiento, no se lo ve a gusto".

"Macri debe tener momentos, intuyo que tiene cuentas pendientes con los que creía que lo iban a ayudar. Pero es una falencia de él, nadie lo veía como una personalidad interesante y deslumbrante por su apego a la transparencia, los hombres de negocio lo podían mirar con algún respeto porque fui intermediario de algún negocio de Yabrán con Franco Macri, o porque de chico estuvo con monstruos de los negocios y sabía todo lo que podía hacer, pero muchos se sintieron defraudados por Macri".

"Los empresarios se van a sacar selfies, van a sacar solicitadas, pero no funcionó, se equivocó, el parceló en ministerio de Economía porque se cree que sabe de economía. Se parece mucho a Kirchner en eso. Este no se hubiera bancado un Lavagna, no un Cavallo".

"No creo que Macri cambié, intuyo que las palabras de Melconian tienen que haberlo afectado ("perdiste dos años y medio"), pero se puso el país de sombrero hermano, podemos suavizar todo, pero hay tasas de 40 y pico por ciento..."

"El mercado, que es un conjunto de atorrantes que conocen verdaderamente el negocio, la timba, qué se compra, qué se vende, te hicieron 8 o 9 mil palos, se te fueron las variables, la gente no te tiene confianza".

"No es que esté en juego las elecciones, pero Macri sabe que un gran sector, que es la capa media, es la más afectada, el afectó a la clase que lo apoya. Porque no le alcanza, tiene problemas, tiene que cambiar a los chicos de colegio, esto le falló, no sé si fue el gradualismo, debería haberle dado el control a alguien que supiera de economía".

"Caputo es bueno para conseguir plata, pero es de ellos, de los que ponen la plata".

"Hay mucha gente que lo volvería a votar, porque está muy bien hecho el recurso del fondo, pero hoy se le puede ganar, y te diría más, si no se recompone, no se si Macri sería el candidato indicado para ir con el colectivo Cambiemos".