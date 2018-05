Pese a la escalada del dólar, los alimentos en la Argentina siguen tan caros como en Europa

Comex

16-05-2018 Con la devaluación del 20% se modificó la brecha en precios de productos de consumo masivo, pero no alcanzó para revertir el "costo nacional"

Desde fines de abril, con unaen el medio, elsealrededor de un. La pregunta ahora es: ¿fue suficiente este salto para acomodar los precios locales en comparación con otros países? Parece que no. Pese a la fuerte depreciación de la moneda, elque se encuentran hoy en unmuchoque valen los, por ejemplo en Europa. Tomando a Italia como un país intermedio (ni el más caro ni el más barato), aún con la actual devaluación , los argentinos pagan por los alimentos lo mismo o más que en el Viejo Continente, infomó Ambito Financiero. Azúcar, leche, tomates en lata, agua mineral, fideos, cerveza, entre otros,que en una cadena. Otros, como aceite de oliva, queso para rallar o café, son ligeramente más accesibles. La comparación no es rigurosa ya que es difícil la equivalencia dedifieren marcas y calidades.Pero si se toma en cuenta productos donde son iguales en todos lados como la, la botella de 1,5 litrosel supermercadode la ciudad norteña de BérgamoellaQueda claro que el salto de dólar desde $20,50 de fines de abril a $24,63 de ayer achicó ligeramente la diferencia. Otro punto para tener en cuenta es que la devaluación de estos días todavía no fue trasladada a los precios aún. La falta de un valor de dólar estable por al menos dos o tres días impide que las cadenas remarquen los precios en su totalidad. Esto quiere decir que si en los próximos días siguen subiendo en peso con un tipo de cambio estable, volverán a ubicarse por arriba de los valores de Italia. También hay que tener en cuenta que los ingresos son superiores en Europa comparado con el salario promedio argentino.