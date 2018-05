Por tasas y tarifas, temen el cierre de un símbolo de la industria de alfajores

Economía

16-05-2018 Se trata de La Estancia El Rosario, en Córdoba. La empresa paga los salarios en cuota a raíz del encarecimiento del financiamiento y los aumentos en las boletas. Los trabajadores piden ayuda a las autoridades provinciales para evitar la quiebra

Te puede interesar Crédito hipotecario: debutan nuevas tasas UVA y el mercado inmobiliario teme que cuotas más altas alejen a la clase media





La fábrica de alfajores Estancia El Rosario, en Córdoba , pasa por sus últimos momentos camino a su cierre definitivo y en la puerta de sus instalacioneslos trabajadores mantienen una protesta para defender su fuente de trabajo. Los empleados se declararon en estado dey con pancartas asoman las posturas contrarias a la desaparición dealimenticia destinada al turismo que visitaba la provincia de Córdoba , ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de La Cumbre. Desde hace años la fábrica enfrenta, que ahora se agravaron con la fuertede interésel incremento de las. Esa combinación redujo su capacidad de financiamiento y elevó sus costos a niveles siderales. Asímismo, la firmaprevisionales. Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (Stia) niegan que haya despidos en el establecimiento, donde trabajan 40 empleados "Tenemos los problemas como cualquier Pyme y eso genera malestar, porque no se puede vivir cobrando los", dijo Carmelo Heredia, integrante de la comisión directiva del gremio. A raíz de la situación, el sindicato inició gestiones con el Gobierno de Córdoba . El delegado señaló que están "" que "repercuten en el hogar", aunque junto a los empleados apuestan a que la compañía se recupere y pueda continuar abierta. Pero no descartó tomar medidas de fuerza. "Si esto se cierra,como corresponde para salvar las fuentes de trabajo , porque la empresa es un ícono turístico a nivel provincial", advirtió. "Hoy no está cerrada y las autoridades locales provinciales están al tanto y", añaidó. Desde la empresa infomaron que el dinero que ingresa se lo reinvierte en materia prima, se paga salarios y se adelantan deudas previsionales. La fábrica es conocida por su caja de alfajores de dulce de leche o frutas, envueltos en el papel que identifica a la firma, radicada en La Cumbre desde 1924.