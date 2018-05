Facturas eléctricas: municipios y cooperativas bonaerenses ya no pueden cobrar tasas ni adicionales

Economía

16-05-2018 El gobierno bonaerense dispuso que los municipios y cooperativas de esa provincia no podrán incluir tasas ni adicionales ajenas al consumo de energía en las facturas de suministro de electricidad, según se informó este miércoles oficialmente

El gobierno bonaerense dispuso que losde esa provincia no podrán incluir tasas ni adicionales ajenas al consumo de energía en las facturas de suministro de electricidad, según se informó este miércoles oficialmente. La medida, dispuesta mediante la resolución 167 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), alcanza a lasde electricidad y a las 200 cooperativas del sector que operan en territorio bonaerense, las que no podrán cobrar en las facturas cargos adicionales ni ningún otro concepto tarifario, que no se desprenda de la prestación del servicio. La resolución precisa que las facturas a usuarios que emitan los prestadores “sólo deberán contenervinculados a la prestación del servicio” y que “no podrán incorporar conceptos ajenos a de distribución de energía eléctrica” sin la previa aprobación de OCEBA, a excepción de lo dispuesto por la Ley 10.740 en relación con el alumbrado público. En los fundamentos de la resolución se detalla que el Organismo ha venido recibiendo"denunciando el cobro de conceptos ajenos al servicio sin la correspondiente autorización e incluso, en aquellos casos en los que el usuario goza de la gratuidad del servicio, como es el caso de los electrodependientes".La resolución también cita al Acuerdo Federal Energético que, “con el fin dey principios de la política energética, el Gobierno Nacional y las provincias fijaron como criterios en materia de tarifas, propender a estructuras tarifarias simples, con una clara definición de los conceptos incluidos y que provean información suficiente a los usuarios de dichos servicios”. En varios municipios, en lasque hasta ahora se agregaban a las facturas se tenía como destino financiar a bomberos voluntarios, o destinarlo a tasas de seguridad, transporte o educación. En la lista de adicionales que ya no podrán cobrarse también figuran cargos que son cobrados por lasque distribuyen energía a sus socios para distintos servicios, incluso de sepelios. Autoridades de la OCEBA indicaron que la medida impactará en elque estaban incluidas en las facturas, a partir de convenios que firmaban las comunas con las distribuidoras y cooperativas.