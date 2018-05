Economía

16-05-2018 La suba del dólar y la inflación repercuten en la obra pública. "Las ofertas se hicieron antes de que surgiera esta volatilidad", dicen en la aseguradora

El 25 de abril pasado comenzó a implementarse el sistema de PPP ). A la par, se inició unaque provocó unacuyasaún no son claras.

Tres semanas de aquellos sucesos, se espera con interés la apertura de sobres que se realizará este jueves con las ofertas económicas de las 32 propuestas que se hicieron sobre los seis corredores viales licitados a través del sistema PPP.

Luego, en los próximos días, se dará a conocer cuáles son las empresas constructoras que se quedarán con las licitaciones y, por lo tanto, las que saldrán a buscar inversionistas para financiar esos megaproyectos de obra pública, publicó La Nación.

El martes, la calificadora de riesgo Moody's realizó un evento entre inversores y emisores, donde participaron especialistas sobre las PPP y funcionarios del Gobierno, que explicaron a los más de 150 presentes -incluidos representantes de bancos locales e internacionales- las especificaciones financieras de los proyectos.

"La volatilidad de los mercados y la incertidumbre de las últimas semanas fueron una de las mayores dudas que surgieron. En general, todos los involucrados miran más allá de la coyuntura y de la fluctuaciones del mercado, ya que son proyectos de entre 5 y 15 años. Las empresas que ganan la licitación tienen un año para conseguir financiamiento, lo que permite cierta flexibilidad sin que impacte en el contrato", dijo Daniela Cuan, analista senior de Moody's, en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

Además, señaló que, dada la volatilidad actual, no todas las empresas van a comenzar los proyectos al mismo tiempo, lo cual, según Cuan, suponía un riesgo por la presión que iba a generar en los contratos. "Al comenzar las obras en distintos momentos va a haber más capacidad de los subcontratistas para abastecer esa cantidad de inversión en obra pública", dijo.

Igualmente, indicó que, dada la incertidumbre -y por lo tanto el mayor riesgo-, el fondeo de los proyectos va a ser más caro.

"Las ofertas se hicieron antes de que surgiera esta volatilidad. La mayor incertidumbre se va a recuperar a través de los precios finales -admitió-. Lo que no podemos medir es cuál es el precio de no hacer las obras. Cuando no hay acceso al financiamiento, el sistema de PPP permite acelerar inversiones en infraestructura necesarias para aumentar la productividad de la actividad económica", dijo.

La tasa de interés que tendrá que pagar el Gobierno por la emisión de los títulos de pagos de inversión (TPI), que se entregarán al contratista contra el avance de la obra, recién se va a saber con la apertura de las ofertas económicas.

La Argentina tiene una calificación soberana de 15 sobre 21 escalones de nivel de rating. "Cada empresa pidió un precio fijo. Ese valor tendrá que negociar con los subcontratistas", dijo Cuan.

Por otro lado, en el evento se abordó también el financiamiento del mercado de préstamos UVA a través de fideicomisos financieros.

"El mercado de securitización en la Argentina se enfocó en el corto plazo. Con las descargas de las hipotecas, que duran por lo menos 25 años, los bancos van a buscar fuentes de fondeo a largo plazo también", dijo Karen Ramallo, gerenta de Estructura Financiera de la calificadora.

Sin embargo, Valeria Azconegui, analista senior, indicó que igual observan "que el aumento de la incertidumbre impacta en la demanda de los productos de créditos y se congela también la necesidad de salir a descargar la cartera". En los últimos dos años, el mercado hipotecario creció de 1 a 1,5% del PBI.