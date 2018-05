Los 0Km sufren con un dólar a $25: bajaron las consultas y ya hay agencias que apuestan por el "canuto" de autos

Economía

17-05-2018 Los precios se ajustaron dos veces en el mes. Desde concesionarios detallan que clientes que tenían la decisión tomada, se apuraron por cerrar la compra. Pero también hubo quienes desistieron por la incertidumbre. Frente al riesgo de no poder reponer unidades, muchos comercios cuidaron el stock

El sector automotor está viviendo un momento crucial. Por un lado, viene de cerrar el mejor primer cuatrimestre de la historia, de la mano de más de 350.000 unidades vendidas, un 18% más que en igual lapso del año pasado.

Sin embargo, la fuerte volatilidad cambiaria y el nuevo piso que pareció encontrar el dólar está poniéndole fin a una de las variables que permitió motorizar ventas: la estabilidad de los precios.

No sólo eso: esa misma volatilidad generó que se empezaran a revivir viejos fantasmas del pasado.

Así como en épocas del kirchnerismo faltaban unidades en los salones de venta por trabas a las importaciones, en los últimos días hubo algunas agencias que, para evitar quedar descalzados y no poder reponer unidades, priorizaron quedarse con el stock.

Si bien este "efecto canuto" no es generalizado, referentes del sector aseguraron a iProfesional que es una práctica que se está extendiendo y profundizando día a día y que durará al menos hasta que el mercado cambiario se tranquilice.

El temor que tienen los propietarios de los concesionarios es recibir nuevas listas de precios con ajustes por parte de las terminales y, en un negocio donde la rentabilidad está muy justa, quedarse sin margen de ganancia.

"El valor del dólar subió y esto impactó en los precios de los 0Km. Algunas marcas ajustaron dos veces en mayo. Por eso estamos viendo que hay agencias que empiezan a retacear el stock que tienen, lo cual es entendible", reconoció el gerente de una automotriz líder.

El temor es claro: si compraron un auto el mes pasado cotizado a un nivel de dólar de $20,50, es lógico que cuando hagan una nueva orden deban desembolsar más por la misma unidad ahora que el billete verde ronda los $25.

Esto obedece a que 7 de cada 10 vehículos que se comercializan en el país son importados y, en el caso de los nacionales, el 70% de los componentes para producirlos también vienen de afuera.

"Hay quienes ajustaron el valor y, cuando aparece el comprador, entonces venden. Otros concesionarios no están tan seguros y prefieren aplicar una estrategia 'wait and see' y concretar la operación cuando haya seguridad de que ya se superó realmente la corrida", acotó el directivo.

En este contexto, Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, afirmó a iProfesional que "si la agencia tiene poco stock y no hay una comunicación o un acuerdo claro con la terminal, es lógico que se resguarde. Sólo en la medida en que tenga previsibilidad seguirá vendiendo".

Menos movimiento

La tendencia viene acompañada por un cambio del lado del consumidor.

Según pudo averiguar iProfesional en diferentes puntos de venta, la caída se manifiesta no solo en el menor cierre de operaciones, sino hasta en el nivel de consultas.



"Las visitas de clientes a los concesionarios cayeron de un promedio de veinte a unas tres por día", explicó la gerente de Marketing de Zento, Micaela Zuani, una marca que por ahora es una de las pocas que no ha retocado las listas de precio y piensa sostenerlas hasta fin de mes.

"Toyota se diferencia mucho del resto de las terminales y no ajustó los precios. Igual, hay muchos que por la incertidumbre prefieren posponer cualquier decisión", explicó.

Tan importante como la evolución que muestren los valores de los 0Km, según Lamas, será ver cómo quedará el poder adquisitivo en general tras el ajuste del dólar. Esto terminará por definir la tendencia en las ventas de 0Km y usados, que venían en franca recuperación.

"Será clave conocer en qué medida ser verá afectado el bolsillo tras el incremento del resto de los bienes y servicios de la economía. Si la inflación se acelera más y buena parte de la devaluación se traslada a los precios, esto implicará un menor dinamismo para la industria automotriz", dijo Lamas.

Reacciones por segmento

Las reacciones de los compradores y el cambio de tendencia también varía de acuerdo a la marca y al segmento.

En un concesionario Ford, por ejemplo, explicaron que en un día vendieron siete unidades de Mondeo, el auto tope de gama de la marca, y cuatro Kuga, el SUV más caro. También, tienen todas las unidades de Ford Focus Titanium, la versión más equipada y que ya superó los $600.000, vendidas hasta junio.

"El que tiene plata está comprando. Lo que si frenó es la demanda de la gama baja, que tiene que ver con los sectores más expuestos a la variación de precios y al mayor costo de la financiación", explicó un gerente de ventas.

Más complicada es aún la situación que se está viviendo en las automotrices importadas extramercosur, donde los modelos están cotizados en dólares y se deben pagar al precio de cierre del día del Banco Central.

Según explicaron desde una importadora, al momento de facturar la unidad se cotiza según el precio del día del billete verde. De esta forma, quien encargó un auto en abril, con un dólar a $20,50, ahora tendrá que pagar $25.

En estos casos, la negociación es "auto por auto". En algunas compañía, por ejemplo, se trata de fijar un valor intermedio y a quienes iniciaron los trámites de compra con una divisa más baja, y la empresa ya tenía la unidad en el concesionario, se le trató de respetar el valor.

Esto sucede especialmente en vehículos para el trabajo, como en Scania, que durante mayo informaron que mantuvieron el precio a quienes iniciaron las negociaciones.

Sin embargo, en la mayoría de los casos de las marcas de lujo no hay ningún tipo de arreglo y lo que rige el negocio es el dólar actual.

Viejos fantasmas

La situación que se desató en apenas unos días, y que entre este lunes y martes terminó de impactar de lleno, no hace más que afectar las buenas expectativas del sector.

Si bien por ahora no se reacomodaron números, es cierto que en las automotrices hay una gran preocupación porque tras un primer cuatrimestre récord, se estaban reprogramando las proyecciones para atender la mayor demanda en los próximos meses. Sin embargo, esta realidad atenta contra todos los planes.

Según el último reporte, para este año las marcas esperan un crecimiento del 8%.

Ahora, otra vez aparecen los fantasmas y la preocupación, como pasó en 2014 cuando el impuesto interno frenó las ventas, o en 2015, cuando el cierre a las importaciones provocó un desajuste de precios.

En este nuevo contexo, cuanto más dure la volatilidad, más se profundizará el "stockeo" en los concesionarios, con el consecuente impacto en patentamientos.

"Esperemos que llegue la calma. El problema es que si los precios se siguen ajustando, terminaremos una vez más preocupados porque muchos modelos quedarán alcanzados por la segunda escala del impuesto interno que está vigente, y es algo que pretendemos evitar", explicaron en una marca de alta gama.

De hecho, uno de sus recientes lanzamientos, llegó en una sola versión para evitar este gravamen, pero es muy probable que en pocos días más quede alcanzado y tenga que ajustarse un 20%.