Urtubey propuso bajar costos de generación de energía para reducir tarifas

Economía

18-05-2018 "Solamente el 35% de la composición del precio de la electricidad es distribución, el resto en generación", explicó el gobernador de Salta y resaltó que con su plan se podría reducir la boleta de luz que llegan a los hogares "sin inventar nada ni generar costos fiscales"

Mientras el Senado discute el proyecto opositor por, el gobernador de Salta, Juan Manuellos cla, para lograr que se reduzca el precio "Si bajamos los costos de generación, esoa la distribuciónlasque tenemos hoy, sin inventar nada ni generar costos fiscales", resaltó el mandatario porteño. En conferencia de prensa, Urtubey planteó dos observaciones al texto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y afirmó que se debe "federalizar la discusión para que cada distrito se haga cargo de la negociación correspondiente", además de "bajar los costos de la generación de energía con el fin de reducir los aumentos en lasde losExplicó que "en materia de distribución de energía , lo que se está regulando en la ley nacional tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, a través de Edenor y Edesur"."Todo el resto de las distribuidoras están fuera del marco de esa ley. Nuestra posición es que eso debe ser competencia de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Así como acá en Salta se discuten y se negocian tarifas , allá lo tienen que hacer los gobiernos locales y no el gobierno nacional", consideró el gobernador. Luego, destacó que "sobre lade las tarifas ", no se habla "de lo profundo", al evaluar que, por ejemplo, la eléctrica,", mientras que ""La pregunta esde la atención, subrayó el mandatario peronista. En este sentido, planteó la desregulación del sistema de generación, "a efectos de lograr una reducción estructural de la tarifa de por lo menos un 30% de lo que está hoy, sin hacer subsidios, sin tarifas sociales, al margen de la tarifa que ya existe y que tiene que seguir existiendo". "Me parece que hay que ir a la cuestión estructural porque, si no, seguimos poniendo parches y así la cosa no se soluciona", concluyó el mandatario peronista.