La "receta" de Isela Costantini para ser un buen líder

La extitular de General Motors en el país y de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini , continúaen diferentes foros en todo el país. Esta vez le tocó el turno a la, donde según relató el Diario de Cuyo, la empresaria disertó por 20 minutos y se extendió otros 20 para interactuar con el público, con absoluta soltura. Emprendedores y empresarios sanjuaninos"Es importante", con el fin de "saber desarrollarse", resaltó Costantini en el auditorio del Teatro del Bicentenario. "Tenemos capacidades que no conocemos y habilidades que tenemos que desarrollar", remarcó. La empresaria, hija de sanjuaninos, hizo hincapié en ela los demás para poder superarse. Y también manifestó que "hay que descubrir lo que uno quiere", porque "querer es poder". En ese marco, destacó que "cuando uno le pone energía a algo que quiere, puedepara lograrlo".Cuando alguien desea ser líder, Costantini señaló que "hay que anticipar y analizar las consecuencias". Y explicó que cuando uno llega a ese lugar, "el" y "hay más responsabilidades". Así, definió que el rol del conductor es, dado que no sólo es "lo que tengo que hacer si no cómo hacerlo", porque en la construcción del objetivo va a necesitar el apoyo del equipo en todo el proceso. También habló de lo que calificó como marketing personal, en el que cada uno es "su propia marca" y la autoestima es clave, indicó Diario de Cuyo. Tras su exposición, Costantini respondió las preguntas de los presentadores y del público, instancia en la cual se refirió aArgentinas. Dijo que armó un equipo para convertir a la empresa estatal en una eficiente en un plazo de tres a cuatro años. Remarcó además que el sector privado tiene herramientas para aplicar en lo estatal y que "el desafío del sector público es queque se tomapor personas que están a favor o en contra. Inclusive por quienes nunca van a usar el servicio. El impacto es superior al de una empresa".