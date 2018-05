Fracasó la reunión en Ministerio de Trabajo, y los aceiteros realizan paro nacional "por tiempo indeterminado"

Economía

18-05-2018 La cartera de Jorge Triaca había convocado al gremio y a la empresa para resolver el conflicto por despidos en las plantas del litoral, pero los representantes de la multinacional pegaron el faltazo y los sindicalistas comenzaron con las medidas de fuerza

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D Y A.R.A.) finalmente decidió iniciar unapara protestar por losEl Ministerio de Trabajo había convocado el jueves a una reunión de conciliación, por lo cual el gremio había suspendido la medida hasta después del encuentro con los empresarios de la multinacional, pautado para las 15 horas. Losal mismo, por lo que la Federación decidió iniciar las medidas de fuerza antes previstas. "Informamos a las compañeras y compañeros trabajadores aceiteros y desmotadores, delegados de base, integrantes de Comisiones Gremiales Internas y sindicatos adheridos que al no haberse presentado la parte empresaria en el Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social, se darácon una Huelga Nacional a partir de las 18 horas del día de hoy", publicaron el jueves en la página web de la entidad. . "A ello se le suma el hecho de que variasadheridas a la CIARAcon el acuerdo firmado el pasado 4 de mayo, en el cual se convino elde una suma deel día 15 de mayo", añadieron.El gremio pide la reincoporación de más deen las plantas de la empresa multinacional, ubicadas en Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Bahía Blanca. Los aceiteros y desmotadores de todo el país "le decimos a la empresa multinacional Cargill que no puede seguir adelante con sus despidos arbitrarios, con su ataque a los derechos laborales y sindicales, con su persecución a la comisión gremial interna intentando su desafuero y despido , con su deterioro de las condiciones de salud y seguridad en la planta, con sus lockouts patronales y sus descuentos de salario ilegales", señaló la Federación en un comunicado anterior, en el cual anunciaba el paro nacional. Por su parte, Cargill también envió un comunicado en el cual reiteró que, a diferencia de lo que aduce el gremio, "e indiscriminados sino de una decisión irreversible de reemplazar a 34 personas por otras, en idénticas condiciones de contratación, con actitudes y comportamientos acordes a las necesidades del negocio. Es decir, que no se tercerizan ni eliminan los puestos de trabajo ". "Seen forma categórica que existaen nuestras plantas, lo único que provocó condiciones inseguras fueron los más de 85 paros frecuentes e intermitentes realizados mientras la plantas estuvieron operativas y frente a los cuales Cargill tuvo que suspender las operaciones en tres oportunidades al poner en riesgo la seguridad de las personas y de las operaciones", replicó la empresa.