Denuncian el cierre de 7.500 Pymes desde diciembre de 2015

Economía

20-05-2018 Para el presidente de la Asociación Pyme Daniel Moreira, "la destrucción del mercado interno implementado desde diciembre de 2015 es una estrategia"

"No hay una solaquepor tarifas", aseguró el ministro de Producción , al salir al cruce de declaraciones de representantes del sector Pyme que aseguran que además en losse conocieron distintos casos deo amenazas de cierre por los tarifazos en los servicios públicos. Para el presidente de la Asociación Pyme Daniel Moreira, "la destrucción delimplementado desde diciembre de 2015 es una estrategia"."El combo no viene nada más que con lasporque desde entonces venimos con la apertura indiscriminada de lasla inflación de 2016 que fue del 42% y lasque hacen que el mercado esté absolutamente parado hace 15 días", señaló. En declaraciones radiales, Moreira sostuvo que "hoy no hay forma deporque no hay precio y no se puede cobrar nada porque no se vende".