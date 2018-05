Pablo Moyano y las elecciones en la CGT: "Con Palazzo coincidimos en una Central firme y no arrastrada ni callada"

Economía

20-05-2018 Moyano calificó de "show mediático" el último allanamiento al gremio y consideró que los procedimientos son ejecutados "porque el gobierno no puede avanzar sobre el convenio de camioneros, la reforma laboral y el rechazo al tope de paritarias del 15 por ciento"

El secretario adjunto de Camioneros , afirmó que con el titular del gremio bancariocoinciden en "unay no arrastrada ni callada", y confió en que puedan alcanzar un acuerdo para presentar unacuando sea elegida la nueva conducción, el 22 de agosto próximo. Además, Moyano calificó de "" el últimoy consideró que los procedimientos son ejecutados "porque el gobierno no puede avanzar sobre el, la reforma laboral y el rechazo aldel 15 por ciento". La sede central del sindicato de Choferes de Camionespor efectivos de la Policía Federal, en un operativo ordenado por la jueza porteña de Instrucción Wilma López en busca de pruebas sobre lasdel gremio de los Moyano a empresarios del transporte. En declaraciones radiales, el dirigente gremial sostuvo que con Palazzo coinciden en "tener una, ni arrastrada ni callada, ni tampoco con conflictos todos los días y que sea respetada por el gobierno " y agregó: "Veremos si el día de mañana es la fórmula". El dirigente camionero que se alejó de la CGT para integrar laque agrupa a las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores, movimientos sociales y políticos sociales, afirmó que es necesario "una CGT a la altura de las circunstancias"."Queremos que en el congreso delhaya una renovación con dirigentes al lado de los trabajadores y les ponga un freno a las políticas en contra de los", afirmó Moyano . En cuanto a la postura de la multisectorial sobre eldel gobierno con el Moyano dejó en claro su "" y confirmó la participación del espacio en el acto que tendrá lugar el próximo viernes 25 de mayo en el Obelisco, al que convocan distintos referentes sociales, políticos, culturales, de defensa de los derechos humanos para manifestar su rechazo al acuerdo. Por otra parte, confió en que el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y quede los servicios públicos a noviembre del año pasado sea aprobado por el Senado. "Esperemos que los. Tienen que dar el aprobado, y si, seguramente habrá una reacción de gran parte de la sociedad porque no se puede permitir de brazos cruzados que le roben a los jubilados, las tarifas, la inflación", aseguró. Con relación a laque impulsa el gobierno , el dirigente gremial confió en que "ningún senador o diputado del peronismo apruebe una ley dondey se pierdan muchas conquistas".