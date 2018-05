Macri, Piñera y Estados Unidos pidieron desconocer los resultados de las elecciones de Venezuela

Economía

21-05-2018 "Hubo otro simulacro de elección democrática", dijo el presidente argentino. Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano aseguró que los comicios "no son legítimos"

Los principales referentes internacionales llamaron a desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela. "Tuvimos otro simulacro de elección democrática", aseguró Mauricio Macri. A él se sumaron Sebastián Piñera y otros líderes mundiales.

Al dar la bienvenida a los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el G-20, el máximo mandatario argentino dijo que quería hacer "una reflexión" acerca de la situación en Venezuela. "Tuvimos otro simulacro de elección democrática", expresó Macri, que agregó que "claramente eso no es más una democracia".

"Y que los venezolanos puedan volver en breve a elegir libremente cómo salir de la tremenda crisis económica, sanitaria y social en que han caído, lo cual es una muestra de lo que pasa cuando se abrazan el populismo y las soluciones mágicas en vez de confiar en el camino de la cultura del trabajo y del esfuerzo personal", remarcó durante el agasajo ofrecido en el Salón Dorado de la cancillería.

Por su parte, Sebastián Piñera condenó las irregularidades del proceso electoral. "Las elecciones en Venezuela no cumplen con estándares mínimos de una verdadera democracia. No son elecciones limpias y legítimas y no representan la voluntad libre y soberana del pueblo venezolano. Chile, como la mayoría de países democráticos, no reconoce estas elecciones", escribió el presidente chileno en su cuenta de Twitter.

Además, un comunicado del Ejecutivo abogó por un proceso electoral "libre, equitativo y transparente" que respete "las garantías necesarias de un proceso democrático".

Desde Estados Unidos se pronunció Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado. "Las llamadas elecciones de Venezuela no son legítimas. Estados Unidos se une a las naciones democráticas en todo el mundo para apoyar a los venezolanos y a su derecho de soberanía para elegir a sus representantes a través de elecciones libres y justas", escribió en la red social.

La cancillería del país norteamericano aseguró que "el régimen de Maduro no ha hecho ningún esfuerzo por asegurar que en su país se respeten las normas internacionales de libertad e igualdad. Esta elección es ilegítima y no nos disculparemos por llamarla así”.

Por la Unión Europea se expresó Federica Mogherini, representante para la Política Exterior. "Seguimos llamando a un proceso creíble con la participación de todas las fuerzas políticas, transparente, con un calendario que permita esto, lo que no parece ser el caso en este momento", sentenció la semana pasada.

En las últimas horas, se sumaron numerosos expresidentes nucleados en Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). A través de esa entidad, exhortaron este domingo a la comunidad mundial a retirar a los embajadores en Caracas y reclamaron que Venezuela sea suspendida de la OEA.

El comunicado señala que las "elecciones fingidas" celebradas en Venezuela "bajo un sistema electoral integralmente corrompido y fraudulento" solo tienen "el único fin de encubrir la prórroga de Nicolás Maduro Moros y su ejercicio de facto de la Presidencia", según informó la agencia EFE.

También destacaron los "actos de tortura e inusitada violencia por las autoridades del gobierno y militares" que precedieron a la "farsa" electoral y la "inmoral compra de petróleo en el extranjero para subsidiar a la República de Cuba, en medio del colapso total de la economía y del orden social en Venezuela".

La declaración lleva las firmas de Fernando De la Rúa (Argentina), José María Aznar (España), Belisario Betancur (Colombia), Felipe Calderón, (México), Ricardo Lagos (Chile), Andrés Pastrana (Colombia), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), entre otros ex jefes de Estado.

En tanto, en las últimas horas se agregaron las declaraciones de Panamá y Costa Rica, en los cuales ambos países desconocieron el resultado de las elecciones.

"El gobierno de la República de Panamá no reconoce los resultados de las elecciones celebradas este domingo 20 de mayo en la República Bolivariana de Venezuela, por no considerar el proceso democrático, ni participativo", señaló la cancillería panameña.

Por su parte, la cancillería costarricense destacó en un comunicado que el proceso electoral presentó "falencias desde su genésis y no cumplió con los estándares internacionales de un proceso electoral pluralista, libre, democrático y transparente".