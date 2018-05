Provincia: advierten que se perdieron 60.000 empleos industriales los últimos dos años

Economía

21-05-2018 Son estimaciones de la UIPBA. Sin embargo, el titular de la entidad bonaerense, Martín Rappallini, explicó que "se generaron 400.000 en otros sectores". Y remarcó que esperan "recuperar esos puestos de trabajo". Qué dijo de la inflación

Te puede interesar Dólar caliente: se intensifica compra de particulares y los bancos se abastecen de billetes

La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (que en losde trabajo , mientras subrayó que la inflación en 2018 no estará "dentro de la expectativa del Gobierno". El presidente de la entidad, Martín Rappallini, consideró en declaraciones a NA que "los últimos dos años no fueron buenos para el empleo industrial, pero sí a nivel general". "Se perdieron a nivel industrial 60.000 puestos, calculó y sostuvo: "Esperamos a futuro recuperar ese empleo ".En tanto, evaluó que "después de la crisis cambiaria, va a ser un año en el que el crecimiento esperado va a ser un poco menor" y pronosticó que "la inflación no va a estar dentro de la expectativa del Gobierno". Además, sostuvo que en el sector industrial impactó "la turbulencia financiera que hace subir la tasa de interés y genera un costo financiero mayor para las empresas industriales que operan". La entidad destacó la presentación de una nueva línea de créditos para la radicación de pymes en parques industriales bonaerenses y argumentó que se trata de "préstamos del BICE con bonificación de tasa del Ministerio de Producción y garantía de Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) para empresas de la provincia de Buenos Aires"., con mucha, centros dede", consideró Rappallini.