La especulación en los vencimientos de contratos hizo caer el precio de la soja

Comex

21-05-2018 De los de los u$s320 pasó a u$s307, un 4% menos. Algunos jugadores del mercado llegan a ofrecer hasta $10.000 por tonelada a pagar en diciembre próximo

Te puede interesar Argentina logra la apertura total del mercado chino para la carne y prevén boom de negocios

Con un volumen de dos millones de toneladas deque se vencen el 30 de mayo próximo bajo la modalidad a fijar, labuscay logra que el valor de la oleaginosa inicie la semana con pérdidas del 4 por ciento. La necesidad de hacer de la materia prima, hace que algunosdel mercado lleguen aEl valor de la soja , una "excepción" que tuvo que hacer la demanda en su "urgencia" por conseguir el poroto, peroque prefirió meterse en el campo para terminar la cosecha, la cual hoy no sólo viene con menor rendimiento sino que se le suma la pérdida de calidad al aplicarsele descuentos económicos. Se entiende entonces que lalalosjugando de esta forma no sólo con la poca rentabilidad que tiene hoy el productor sino también que al impulsar dicha baja, está se verá reflejada en un menor ingreso en las divisas para el Gobierno. Es así queque el miércoles pasado se pagó en el disponible,a u$s314 el jueves y finalizó el viernes enCerrando con una caída del 4% desde el último valor.Para el director de Futuros y Opciones (FyO), Dante Romano, "hay muchas fijaciones al 30 de mayo con lo cual era algo que se sabía que iba a pasar dado se vio lo mismo en abril con la diferencia que este fue mas leve". Hay que recordar que con la quita de medio punto porcentual por mes desde enero último, ya no se puede usar la modalidad a fijar precio de forma anual que paso a sólo 30 días. El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló por lo pronto que la caída que sufrieron los contratos de soja van acorde a menores precios en los mercados de exportación y precios muy diferentes en los propuestos por la demanda de las aceiteras y los vendedores en el mercado físico, dirimiendo los "márgenes del sector exportador" e incidiendo sobre el volumen comercializado en la última semana. Desde la corredora Pinelli y Asociados, su director Luciano Pinelli, señaló "queante una suba que era permanente y una oferta que se le movía cada vez más frente al poco volumen que hay en el mercado ". Otros argumentos de la baja pasan también por la necesidad de cumplir con sus compromisos de los llamados "corre-acopios", es decir corredores que también cumplen la función de acopiadores, que ante la imposibilidad de hacerse de la soja ofrecen hasta $10.000 por tonelada a pagar en diciembre. Para llegar a este valor toman un dólar futuro de 30 pesos.