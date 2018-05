Marcos Peña defendió el acuerdo con el FMI: "No va a resolver nuestros problemas ni los va a agravar"

Economía

21-05-2018 "Somos nosotros los que estamos a cargo de nuestro destino", dijo el jefe de Gabinete en el Foro Business Future of the Americas y explicó que "fue necesario recurrir al Fondo para reducir la volatilidad". Minimizó el nuevo rol de Dujovne como superministro

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió la decisión del Gobierno de acudir al FMI, y aseguró que lograr ayuda crediticia de ese organismo "no va a agravar" los problemas que tiene el país.

Según el funcionario de Cambiemos "el paso que se dio, preventivo pero necesario, de acudir al FMI para reducir la volatilidad, en un tiempo de volatilidad en el mundo, sirve para seguir ratificando que somos nosotros los que estamos a cargo de nuestro destino".

"En ésto, el mundo tiene socios potenciales para nosotros. No van a resolver nuestros problemas, ni tampoco los van a agravar", enfatizó Peña, en el Foro Business Future of the Americas organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

A su criterio, "estamos en un país que estuvo muy encerrado durante mucho tiempo, buscando explicaciones afuera de los temas que tenemos que resolver adentro. Por eso, tenemos mucho que hacer para terminar de tener una perspectiva global".

"Tenemos la necesidad de llegar al equilibrio fiscal, y entender que el equilibrio fiscal, la baja de la carga tributaria, lograr desterrar la inflación , tiene que ser algo que trabajamos todos los días para poder trabajar en el eje que es muy importante, que es cómo nos organizamos para generar empleo privado de calidad", explicó.

Dujovne y su nuevo puesto de poder

Peña aseguró que el ascenso del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como coordinador del área económica "no lo transforma en superministro".

"Hablamos de una tarea de coordinación", dijo.

Peña respondió preguntas luego de exponer en un foro empresario, en el que resaltó la necesidad que tiene la administración pública de equilibrar las cuentas y desterrar la inflación.

Cuando le solicitaron una lectura política sobre el protagonismo que asumirá el ministro de Hacienda en desmedro de sus vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, respondió: "No creemos en derrotas a nivel interno, los vicejefes siguen estando a cargo de la coordinación del Gobierno", reivindicando el rol del tridente de Jefatura como coordinadores generales.

Según precisó, la nueva función de Dujovne responde a la necesidad de asegurar el crecimiento económico, reducir el déficit fiscal y lograr el equilibrio general que Cambiemos considera necesario. La pelea contra la inflación, mientras tanto, se seguirá manejando desde el Banco Central, "que es el que tiene las herramientas necesarias".