Cabrera: "Las Pymes ven a la apertura comercial como una amenaza, es un tema cultural que tenemos que cambiar"

21-05-2018 El ministro de Producción aseguró que en el Gobierno son "muy optimistas" sobre el sistema productivo argentino, pero admitió que falta financiamiento para las empresas. También abogó por reducir el costo de desvinculación de los empleados

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró este lunes que las pequeñas y medianas empresas ven a la "apertura comercial" como una "amenaza" y lo adjudicó a una cuestión cultural que el Gobierno se a propuesto a modificar.



De esta forma, suma argumentos a la polémica que comenzó cuando, la semana pasada, afirmó que en la Argentina "no hay una sola pequeña o mediana empresa que haya cerrado por las tarifas" de gas, electricidad y agua, que acumulan fuertes aumentos en los últimos dos años. En cambio, desde Apyme contestaron que desde diciembre de 2015 quebraron o estuvieron cerca de cerrar 7.500 empresas.

"Las Pymes sienten muchas veces que la globalización, la integración o la apertura económica son una amenaza, pocas la ven como una oportunidad. Y es un tema cultural. El gran desafío es ese, el cambio cultural", dijo este lunes el funcionario.

Cabera se expresó así ante hombres de negocios en el foro "Business Future of the Americas" organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) en un hotel de Puerto Madero.

El funcionario indicó que en el Gobierno son "muy optimistas" sobre el sistema productivo argentino y expresó que "no hay ninguna razón para que la Argentina no sea una ganadora en las relaciones internacionales y el comercio por la calidad de su gente y porque las tecnologías son accesibles".

Consideró el funcionario que otro de los temas clave en el sector de las pequeñas y medianas empresas sobre los que hay que trabajar para mejorar es el de los costos laborales.

"No se trata de los costos salariales. El factor que hace que a una Pyme le cueste contratar un nuevo empleado no tiene que ver con el costo sino con el riesgo que tiene en la Argentina por la falta de previsibilidad sobre la desvinculación de un empleado", dijo.

El financiamiento y la competitividad

El ministro de Producción sostuvo que uno de sus deseos para que la economía argentina tenga un mayor despegue es que mejoren las condiciones de financiamiento para el sector productivo y emprendedor.

"Si tuviera una sola herramienta como ministro de producción para impulsar el crecimiento de la economía argentina pediría financiamiento", dijo el funcionario al hablar ante unos 300 hombres de negocios en un hotel porteño.

Dijo que el costo del financiamiento es uno de los temas que él suele dialogar con el presidente Mauricio Macri.

Consideró que una vez que el tema del financiamiento esté solucionado, ya solo habrá que "creer en las fuerzas del mercado y en los emprendedores y sus capacidades para generar condiciones de competencia y competitividad".



Cierre masivo de empresas

Representantes del sector Pyme que aseguran que además en los últimos meses se conocieron 7.500 casos de quiebra o amenazas de cierre por los tarifazos en los servicios públicos.

Para el presidente de la Asociación Pyme (Apyme), Daniel Moreira, "la destrucción del mercado interno implementado desde diciembre de 2015 es una estrategia".

"El combo no viene nada más que con las tarifas porque desde entonces venimos con la apertura indiscriminada de las importaciones, la inflación de 2016 que fue del 42% y las tasas de interés que hacen que el mercado esté absolutamente parado hace 15 días", señaló.

En declaraciones radiales, Moreira sostuvo que "hoy no hay forma de comprar un repuesto porque no hay precio y no se puede cobrar nada porque no se vende".