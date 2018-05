Marcos Peña, sobre Dujovne: "Los cambios no lo convierten en un súperministro"

Economía

21-05-2018 El jefe de Gabinete dijo que la coordinación de nueve ministerios por parte del titular de Hacienda es para asegurar el crecimiento y la baja del déficit

El jefe de Gabinete,, aseguró este lunes que lade nueve ministerios que tendrá ahora a su cargo el ministro de Hacienda, Nicolás, "". El funcionario salió así aque generó la decisión del presidente Mauricio Macri de poner al frente del equipo económico a Dujovne, a quien también le encargó quefinanciero con elInternacional (FMI). Ante la consulta de la prensa al salir del foro "Business Future of the Americas" organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), Peña fue tajante: "". El funcionario focalizó también sus respuestas enque existanque estén generandotanto en el Gabinete como en la aplicación de la política económica. En ese sentido, Peñaa sus dos vicejefes de Gabinete, Marioy Gustavo, a quienes les recortaron el poder y se los señala por eventuales errores en la aplicación de la política económica.. Los vicejefesdel Gobierno", afirmó Peña después de hablar ante empresarios de diversos países en un hotel porteño. Según Peña, la nueva función del titular del Palacio de Hacienda fue la respuesta del jefe de Estado a la "necesidad de asegurar elfiscal ygeneral". "Visualizamos unporque nos sentimos protagonistas de ese futuro, de esa transformación. Sentimos que ela una velocidad que muchas veces no se percata en el día a día porque se pierde perspectivas", dijo Peña. Al ser consultado sobre el trabajo en procura de la, Peña sostuvo que "la" en lograr ese objetivo "se basa en" que el Gobierno viene haciendo, "primero, de decidir bajar la inflación" y, luego, de hacerlo "en forma, sabiendo que no se puede hacer de un día para el otro porque tenía un costo social y económico muy grande para el país". No obstante, remarcó que "la cuestión de la inflación, que es el que tiene lasy lapara poder dar esa discusión".