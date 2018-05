La proyección de los empresarios tras la devaluación: anticipan tres meses con caída de la actividad

Economía

22-05-2018 Además, aseguran que la escalada del dólar impactará en los precios y presionará sobre la inflación. Ven una oportunidad para las economías regionales

lay la consecuente devaluación del peso frente al dólar, losyaLas opiniones sobre el impacto de la escalada de la divisa en las últimas semanas se escucharon el lunes en los salones del Alvear Icon, en Puerto Madero, que desbordaba de representantes de las multinaciones convocados por AmCham., señaló el consultor Dante Sica al diario Clarín y aseguró que laeny 2019 puede encontrar mejor preparado al gobierno para enfrentar el año electoral. El presidente de Accenture, Sergio Kaufman, pronostica un futuro un poco más esperanzador. "Nos esperan meses de reacomodamientos con conflictividad, pero hacia adelante bajará la inflación , señaló., soltó un alto ejecutivo de una líder en alimentos que aseguró que las inversiones decididas no se paralizaron. Precisamente, el exembajador Noah Mamet describió a Clarín los proyectos que tiene entre manos en firmas tecnológicas dedicadas al agro y a la salud. Hoy viaja a Tucumán para inaugurar oficinas de uno de sus clientes dedicado a la investigación farmacéutica. Muchos celebraban allí elcoordinador del ministro. "", dijo en obvia referencia al déficit Fernando Cinalli, de la firma de seguros que lleva su apellido. Otros dudaban acerca del poder real que tendrá el ministro para recortar el gasto y se preguntaban si su papel no era sólo un gesto en el arranque de la negociación con el FMI . Había analistas que reclamaban que las Lebac se transformen en instrumentos de largo plazo y que se limiten su uso: "No puede ser que cada 30 días se renueve el 60% del dinero en circulación de la Argentina". Un alto ejecutivo de un banco español sostenía que si bien esta crisis cambiaria tendrá consecuencias en la actividad, es acotada. "El sistema financiero tiene apenas 1,8% de morosidad cuando en otras situaciones llegaba al 20%".y mucha planificación", soltaba Alicia Caballero, decana de la facultad de Cienciasla. La escuchaba parado por la falta de asientos libres, Marcos Bulgheroni. Un consultor equiparó alcon unapara evitar nuevos sacudones cambiarios". Y ya en el estrado, los funcionarios Horacio Reyser, Miguel Braun y Marisa Bircher, tres escuderos de negociaciones internacionales, comentaban que el desafío es hacer deun socio confiable. En lo que va del año abrieron nuevos destinos para que las exportaciones dejen de ser nuestro talón de Aquiles.