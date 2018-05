Procesan y embargan a Echegaray por negociaciones incompatibles

Impuestos

22-05-2018 El exjefe del fisco, Ricardo Echegaray, es investigado en una causa por favorecer a una empresa de decodificadores de TV

El juez federal Sebastián Casanelloal exjefe de la AFIP por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Dispuso además unpor diez millones de pesos. De acuerdo con el juez, Echegaray fue el responsable de una resolución general de la AFIP que favoreció con una "" que no correspondía unosen un trámite promovido por la firma Echegaray se interesó en el trámite, según Casanello, "en miras de un, dejando de lado el interés estatal".La denuncia que dio origen a esta causa la hizo la Oficina Anticorrupción. Entre las irregularidades que el juez consideró acreditadas, estuvo eldel expediente iniciado por Telecentro, que debió reconstruirse. Casanello advirtió: "Lo expuesto no hace otra cosa que demostrar la intención de los funcionarios de AFIP dedado a estas actuaciones ante el adverso giro en contra de sus pretensiones, dado que en ese contexto la modificación de la posición arancelaria de los decodificadores planteada no podía prosperar siendo que se habían agotado todas las vías administrativas posibles con respuesta negativa". La resolución por la que Echegaray fue procesado Echegaray la dejó sin efecto el 14 de septiembre de 2010 a raíz de los planteos efectuados por el secretario de Industria de Tierra del Fuego. "Durante su período de vigencia -advirtió Casanello- se registraronde mercadería al país por un valor de 1.086.355,36 dólares. Telecentro SA ingresó aparatos por 846.663,44 dólares. También fueron procesados, exdirectora general de la Dirección General de Aduanas, y Pedro Gustavo Roveda, exsubdirector general técnico legal aduanero de la Dirección General de Aduanas.