Jeff Bezos revela sus secretos a la hora de tomar decisiones

Management

22-05-2018 El CEO de Amazon separa las decisiones en dos tipos: las que son reversibles y las que no lo son. Y da algunas pautas para acercarse al éxito

El CEO de Amazon, Jeff Bezzos, es uno de los hombres más ricos del planeta y se ha convertido en una especie de "gurú" del management corporativo. De hecho, cada una de sus cartas a los accionistas son casi un manual de cómo proceder en una "empresa 2.0".

Una de esas cartas, la número 20, fue enviada hace dos años. Allí, indaga sobre las "decisiones de alta velocidad", donde ofrece cuestiones puntos interesantes que pueden servir en la dirección de una empresa o en la construcción de una carrera profesional.

Se trata de dos tipos de decisiones, una actitud hacia la toma de medidas y una precondición para tomar cualquier determinación.

Tipos de decisiones

Según Bezos, hay dos tipos de decisiones: las "Tipo 1", que son irreversibles; y las "Tipo 2", que tienen vuelta atrás.

"Si caminas hacia adelante y no te gusta lo que ves en el otro lado, no puedes volver atrás hacia dónde estabas antes. Las llamamos decisiones Tipo 1. Pero la mayoría no son así: son cambiables, reversibles. Tienen puertas de doble sentido", indicó el CEO de Amazon.

"La mentalidad cerrada, con un único proceso de toma de decisiones, es un error". Para el CEO de Amazon, tomar decisiones del tipo 1 "a la ligera" es un error muy grande, pero quizás es peor sólo tomar las de tipo 2.

"Cualquier empresa que use el proceso de toma de decisiones de tipo 2 para decidir sobre las tipo 1 desaparecerá antes de crecer lo suficiente", remarcó el empresario.

Según Bezos, en su vida personal estuvo ante estos dos tipos de decisiones.

"Cuando finalmente le dije a mi esposa que quería mudarme al Silicon Valley e iniciar mi propia compañía, su respuesta fue: '¿Ahora?'. Fue una pregunta justa. Había esperado muchos años porque tenía miedo de que si me zambullía y fallaba, habría perdido mi lugar en la fila", comentó el empresario.

En este sentido, Bezos señaló que conoció gente que fracasó con sus emprendimientos y volvió a su empleo original. Uno de sus amigos hasta le dijo que luego de ello, sintió que "había perdido dos años", porque no había accedido a promociones y aumentos en una prestigiosa consultora. Pero más tarde, pudo ser socio de la firma.

"Esta historia no parece el caso de éxito de una startup, pero para los tomadores de riesgo agresivos como yo, me lleva a un escenario frecuente en el mundo de los emprendimientos: mientas las consecuencias de fracasar no son cero, con frecuencia son más temporales de lo que podemos esperar", comentó el ejecutivo.

Desacuerdo y compromiso propios

Convencer a la gente sobre una puede ser difícil y consumir mucho tiempo. Pero Bezos tiene una estrategia para ello.

"Si tienes una convicción sobre una dirección particular aún donde no hay consenso, es útil decir: 'Miren, sé que estamos en desacuerdo en esto, pero apostarías conmigo en esto. ¿Descuerdo y compromiso?", propone el ejecutivo.

Convencerse uno mismo puede ser igual de complicado que convencer a otros. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, como un cambio de carrera, la voz interior tiende a "hacer lobby" en direcciones contrarias. Y cuando se toma una decisión, la voz opuesta no se calla, sino que se hace más ruidosa.

Como no se puede ignorar esa voz, lo que se puede apostar contra ella. Y en lugar de autoconvencerse de que el camino elegido es obvio, se debe aceptar que la decisión no fue obvia y, de esta forma, incrementar la las chances de éxito.

Actuar con 70% de información

Las decisiones más difíciles, especialmente, las personales, vienen con datos detrás. El truco reside en saber cuándo se tiene la cantidad de información necesaria para decidir.

"La mayoría de las decisiones debería ser tomadas probablemente con cerca del 70% de la información que te gustaría tener. Si esperas para el 90%, en la mayoría de los casos, estarías siendo probablemente demasiado lento. Además, de todas formas, necesitas ser bueno al reconocer y corregir las malas decisiones. Si eres bueno en el redireccionamiento del rumbo, estar errado puede costar menos de lo que crees, mientras que actuar lento será seguramente costoso", resume Bezos.

Según su análisis, predecir el futuro es como disparar a una diana moviéndose muy rápido. Y como el mercado cambia todo el tiempo, lo mejor es cambiar con él. Teniendo el 70% de la información libera de tomar decisiones cuando todavía se es flexible para redireccionar el rumbo.

Además, tener el 70 de la información siempre dirigirá hacia la respuesta correcta de manera más rápida con sólo actuar, ya que se irá descubriendo información. Simplemente, las decisiones guían hacia los datos.