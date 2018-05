YPF denunció que los mapuches no permiten perforar 21 pozos en Neuquén

Economía

23-05-2018 La comunidad impidió iniciar las operaciones de la estatal en Loma La Lata para la extracción de gas. El proyecto demandó una inversión de u$s80 millones

YPF denunció que la comunidad mapuche Kaxipayiñ impidió este miércoles las operaciones de la empresa en Loma La Lata, Neuquén, para la perforación de 21 pozos de gas que representan una inversión de 80 millones de dólares, 160 puestos de empleo, y pérdidas a la provincia por 60 millones de pesos.

En un comunicado oficial, YPF responsabilizó a la comunidad mapuche por "incumplir el acuerdo firmado por su comisión directiva, el pasado 26 de marzo, y mediante el cual se acordó el inicio de un plan de perforación de 21 pozos en Loma La Lata y la continuidad del plan de remediación ambiental aprobado por la autoridad de aplicación provincial".

La petrolera nacional agrega que, "pese a su vocación de diálogo y tras un año de negociaciones en el marco de la mesa convocada por las autoridades provinciales, y de la que participaron representantes de la empresa y abogados de la comunidad, se denuncia, una vez más", que la comunidad mapuche "incumple con su palabra e impide la normal operación en Loma La Lata".

Sostiene que "la interrupción por la fuerza de este proyecto de inversión de más de 80 millones de dólares pone en riesgo más de 160 puestos de empleo y genera pérdidas por más de 60 millones de pesos para la provincia, entre regalías y recaudación de Ingresos Brutos".

También indica que, "para tener una referencia, el bloqueo de este proyecto implica una pérdida de producción equivalente al consumo anual de 156 mil hogares de la provincia de Buenos Aires (datos promedio de consumo de Enargas en 2017)".

La empresa presentó un recurso de amparo en el Juzgado Federal I de Neuquén, que dispuso "una medida cautelar que ordenó a la comunidad que permita el desarrollo de las actividades aprobadas por las autoridades de aplicación provinciales y que forman parte del acuerdo".

YPF aclara que "el convenio establece un compromiso de no impedir, obstaculizar o entorpecer el desarrollo de la actividad hidrocarburífera que realiza dentro del área, incluyendo las tareas de caracterización y saneamiento de situaciones ambientales, siempre que dichas tareas cuenten con las autorizaciones correspondientes expedidas por las autoridades de aplicación provinciales".

Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén informó que las familias de la comunidad decidieron que la empresa "no ingresará" al lugar hasta que "no remedie la contaminación demostrada técnica y científicamente por más de un peritaje realizado, no sólo por la justicia federal, sino por estudios privados realizado por la propia comunidad".

La confederación indicó que "YPF permanentemente elude esta responsabilidad y, no conforme con eso, pretende seguir su política de explotación desenfrenada y sin control estatal".