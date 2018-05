Para Globant, los inversores estadounidenses se pusieron incómodos con la escalada del dólar

Finanzas

28-05-2018 La empresa nacional de servicios integrales de tecnología es uno de los ejemplos a seguir por el Gobierno. Con una capitalización bursátil de u$s1.812 millones, sus acciones operan en Nueva York y Luxemburgo. Cómo vive la volatilidad externa y local. Por qué no cotiza en Argentina

Es uno de los considerados "unicornios" argentinos, una empresa nacional de servicios integrales de tecnología que, cada vez que puede, el Gobierno menciona orgullosamente como un ejemplo a seguir para todo aquél que quiere ser emprendedor y construir un proyecto, pero que opera prácticamente por completo en el exterior.

Globant, nacida en 2003, hoy cuenta con cerca de 7.000 empleados distribuidos en unos 12 países, que le brindan apoyo a compañías de la talla de Coca-Cola, Google, Linkedin y EA, entre otros colosos.

De hecho, sus acciones cotizan en los mercados de Luxemburgo y Nueva York, donde tiene un valor bursátil de u$s1.812 millones.

Los vaivenes de la economía Argentina y mundial, y la visión de la actualidad de la plaza financiera local de una de las contadas firmas nacionales que triunfa en el exterior, fueron temas abordados en una charla exclusiva que tuvo iProfesional con Alejandro Scannapieco, CFO (director de Finanzas) de Globant, en el marco del 35 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

-Para una empresa argentina que opera en Estados Unidos, ¿cómo impacta en el financiamiento un mundo que hoy se muestra difícil con tasas de interés en alza?

Como todo, hay ventanas y momentos dentro de los vaivenes económicos, pero la realidad es que una vez que ya se ingresó al mercado de capitales y se hizo un IPO (oferta pública inicial) en una Bolsa con la enorme profundidad del Nueva York Stock Exchange (NYSE), que es donde cotizamos nosotros, se abren muchas posibilidades, porque podés salir a buscar equity, hacer bonos convertibles y, en general, un montón de herramientas disponibles que permiten, más allá de las oscilaciones de la tasas de interés, ir y financiarte. Ya estás ubicado ahí, permite seguir levantando capital o financiación de acuerdo a la necesidad.

-Más allá de esta ubicación preferencial, ¿la suba de tasas de la Fed los complicó?

Te complica en el sentido que si estás estableciendo o montando operaciones con deuda, la suba del interés te genera un alza adicional del costo total de ese endeudamiento. La realidad es que nosotros hicimos una muy buena negociación previa a la suba de la tasa y tenemos líneas contingentes, que es lo suficientemente grande para la necesidad de crédito que Globant tiene hoy.

-¿Cuán intensiva es la necesidad de crédito en su negocio?

Somos una compañía de tecnología y usamos poco capital intensivo, la mayor parte de nuestro capital es el cerebro y el conocimiento de la gente que desarrolla software. No nos ha afectado demasiado la suba de la Fed.

-¿Cómo ve al mercado de capitales argentino?

Se observó por la reciente sanción de la Ley de Financiamiento Productivo, que la Comisión Nacional de Valores (CNV) está haciendo un montón de cosas, como remover obstáculos, para que el mercado se transforme en mucho más líquido y grande, donde las compañías acudan con más frecuencia para obtener fondos.

-Pero aún el volumen que moviliza es muy escaso...

Está intentando desarrollarse, y los pasos que se están dando son los correctos. Va a llevar muchos años, por eso se le debe dar consistencia para que pueda tener mayor profundización. Pero soy optimista. Es cierto que si se mide en porcentaje de capitalización de mercado en porcentaje de PBI, comparado con otros países, Argentina la corre de atrás, pero la oportunidad es gigantesca.

-¿Qué recomendaría para que se desarrolle la plaza local?

Está bien que haya un regulador, y que mire unas cuantas cosas de las compañías para que sean transparentes ante sus inversores, pero hay que dejar que el mercado fluya, sin tantas restricciones. Esto no ha sido la característica de los últimos años de la Argentina.



-Mucho se ha hablado del tema pero no hay precisiones, ¿piensan cotizar en Buenos Aires?

Eventualmente es algo que se puede considerar, pero hoy no está en los planes de corto plazo. La realidad es que ya tenemos la diversidad y profundidad de inversores que nos dan la liquidez necesaria en el mercado donde estamos. Quieras o no, pese a que la plaza argentina pueda flexibilizarse en las condiciones de información -entre otras cuestiones-, esto implicaría cotizar en un mercado adicional. Todo ello conlleva información, equipo de gente, y demás cuestiones que, en estos momentos, no consideramos.

Igual, sí nos gustaría apoyar las iniciativas del Gobierno para impulsar al mercado de capitales. Sería la primera vez que una empresa de tecnología cotiza en el mercado local. Podríamos ser nosotros, o también Despegar, o Mercado Libre.



-Puntualmente, ¿el Gobierno les pidió que participen en la Bolsa local?

Eso prefiero no decirlo, tenemos buena relación y fluida con el Gobierno. De hecho, nos han consultado un montón de cuestiones para contribuir en la confección de la Ley de Financiamiento Productivo. La realidad es que hoy estamos con el financiamiento cubierto, pero no descarto que a futuro pensemos en la Bolsa argentina.

-Ustedes trabajan en Estados Unidos, codo a codo, con inversores de allí. ¿Cómo ven a la Argentina en estos momentos?

El cambio de Gobierno tuvo un impacto muy positivo en el exterior, especialmente las políticas económicas que está llevando esta conducción. El inversor norteamericano mira con bastantes elogios, pero obviamente se han puesto bastante incómodos con esta ultima incertidumbre cambiaria, ya que otra vez hubo un amague de que la inflación se puede volver a disparar en el corto plazo.

Pero en un contexto más amplio, el inversor que mira desde el exterior y a largo plazo a la Argentina, ve muy positiva su situación. Se puede decir que son más positivos que nosotros que vivimos acá, y que estamos influenciados por las cuestiones locales.