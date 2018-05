Lanata: "El gradualismo terminó en crisis", "el mercado es un grupo chico de lobistas" y otras frases explosivas

Actualidad

25-05-2018 En diálogo con Diego Leuco, y tras su vuelta a la televisión, el conductor de Periodismo para todos habló sobre la compleja actualidad nacional

El periodista Jorge Lanata estuvo en "Ya somos grandes", el programa de Diego Leuco en el canal TN. Allí no escatimó en definiciones y comentarios fuertes acerca de la situación actual del país y los principales actores políticos y económicos.

A continuación, las principales frases que lanzó el conductor de Periodismo para todos:

- Somos un país raro: acá toman en serio los chistes.

- No me gusta la cucaracha para saber el rating: si yo me divierto, el público se divierte.

- Triplicamos el rating de la competencia, que es Luis Majul en nuestro horario.

- La devaluación fue grande y se sentirá en los precios. Hay que ver qué pasa con los salarios.

- El gradualismo terminó en esta crisis y ahora vendrá el Fondo Monetario Internacional (FMI).

- Desde 1822, siempre hubo acreedores que nos cagaron y siempre nos dejamos cagar.

- Estamos todos locos: primero pedimos prestado y luego puteamos cuando nos quieren cobrar.

- Estamos mejor políticamente que hace dos años: en 2015 estábamos en Venezuela.

- Elisa Carrió es ecológica: siempre tiene que estar aunque tiene juegos políticos que no entiendo.

- El kirchnerismo está superado mientras que el peronismo puede resurgir de las cenizas.

- El mercado no es la gente sino un grupo chico de lobistas al que nadie vota.

- Hay que controlar la inflación, pero sin control de precios porque eso provoca desabastecimiento.