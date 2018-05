Hipotecarios UVA: su futuro tras la fuerte escalada del dólar

Economía

27-05-2018 Directivos de la banca pública y privada confirmaron su apuesta a estos préstamos aunque pidieron algunas medidas para mejorar el acceso a la vivienda

La fuerte escalada del dólar golpeó a uno de los sectores de mayor crecimiento: el de los préstamos hipotecarios, especialmente los indexados en UVA, lo cual fue uno de los temas debatidos en el últimocongreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), del cual participaron directivos de los principales bancos del país.

"Los créditos UVA son el motor de un fenómeno de expansión del crédito en general. Uno de los puntos fundamentales es que se trata de un instrumento, un mecanismo que a largo plazo y dentro de determinadas bandas, se arbitra solo", afirmó Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia, quien destacó: "Es mucho más que un esquema de crédito hipotecario. Es la estrella del sistema".

El ejecutivo señaló que el año pasado se entregaron 50.000 créditos UVA, a un promedio de uno por minuto, mientras que ahora están en 12 por hora. También adjudicaron 80.000 préstamos UVA para automotores. Y $12.000 millones en plazos fijo UVA.

"En cuanto a la permanencia o la fugacidad de este sistema, creo que para mantenerlos es necesario avanzar en la securitización de los créditos UVA. No veo motivo de fuga. Creo que tanto los bancos como los clientes están cómodos con este esquema. Los créditos UVA vinieron para quedarse y van de menor a mayor", evaluó Curutchet.

Y subrayó: "Debemos agilizar el proceso de aprobación del desarrollo urbano. En muchos distritos bonaerenses el 40% de las propiedades no califican para créditos UVA porque no tienen los papeles en regla. Muchos aún figuran como terrenos baldíos".

Además, aseguró a quienes asocian a los créditos UVA con la ley 1050 que se trata de "otra estructura financiera", ya que en "los préstamos UVA se puede estirar el plazo".

"Los escenarios críticos con UVA son remotos. No hay motivo para riesgos. No hay burbuja crediticia posible en la Argentina hoy en día. Tenemos el 1,5% en relación al PBI. No es posible un escenario de burbuja", concluyó.

Por su parte, Fabián Kon, gerente del Banco Galicia, señaló que el sistema UVA "recién comienza y que el sistema financiero argentino es de los más chicos de Latinoamérica". Y ejemplificó: "Es un sistema mediano que representa el 14% en relación al PBI, mientras que en Brasil es del 62% y en Chile, del 112%".

"Hay muchas razones por las cuales el sistema financiero argentino es raquítico. Uno es que el préstamo hipotecario no funciona. En el 2000, los préstamos hipotecarios representaban 5% del PBI, pero luego cayó y para el 2008 era del 1,2%. En cambio, en Brasil es del 8,6% y en Chile, del 22% del PBI", remarcó.

Además, Kon afirmó que "las hipotecas son en pesos, pero el mercado es en dólares", y añadió: "Hace falta tener una moneda sólida, reducir la inflación, para que podamos empezar a pensar en pesos. En general las operaciones se concretan en 60 días. Esto es así, pese al ruido generado en las últimas semanas".

"Los bancos tenemos enormes normas en cuanto a riesgo, límites en créditos y tarjetas. La cartera de los bancos no es ilimitada. Para desarrollar el crédito a 30 años hace falta desarrollar más el sistema. La securitización opera con bonos que emiten los bancos a partir del crédito y que son comprados por fondos de distinto tipo. Este esquema respalda bien el largo plazo", se explayó el ejecutivo.

En este sentido, subrayó que "para los que temen la securitización de los créditos por lo ocurrido en Estados Unidos, hay que decir que allá financiaban el 100% de la propiedad, mientras que acá se financia el 70%".

Finalmente, sentenció: "En la medida en que el mercado hipotecario crece, suben los precios de las propiedades. Por eso es que urge complementar esto con un plan para desarrolladores con créditos UVA. Son préstamos cortos a tres años. Argentina debe encarar el crédito para la construcción de departamentos de dos o tres ambientes para primera vivienda".

Por último, Gustavo Cardoni, gerente general del Banco Ciudad, definió que "los créditos hipotecarios UVA son la estrella del sistema por la oportunidad que generan para las familias argentinas, ya que "la diferencia se aprecia directamente desde la cuota inicial".

"La reducción tiene un impacto relevante y permite que la gente acceda a la vivienda propia. En créditos hipotecarios se pasó del 2% de las familias al 30% en préstamos a 30 años, que es el plazo más largo", evaluó el ejecutivo.

Cardoni también proyectó que en 2018 se triplicará la cantidad de préstamos otorgados con respecto a la entidad colocó en 2016.

"Existe un proyecto para colocar el precio de las propiedades directamente en UVA. Sería bueno para la comunicación. Luego viene la confianza de la gente en la moneda. Eso es lo más profundo, por eso bajar la inflación resulta clave", señaló el ejecutivo.

También calificó al préstamo en UVA para desarrolladores como "fundamental para generar la oferta de vivienda" y agregó: "Damos hasta el 70% de la financiación con un plazo máximo de 48 meses y empalma con la venta de esas unidades construidas con crédito UVA".

"Las propiedades tardan en ajustar su precio cuando hay una disparada del dólar. Ahora se reprogramaron algunas operaciones por la volatilidad del mercado. Pese a todo, el crédito hipotecario UVA sigue siendo atractivo. El producto UVA resiste las crisis de envergadura", concluyó el directivo.