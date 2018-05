En Japón se impone una nueva moda: la semana laboral de cuatro días

Management

28-05-2018 Varias empresas están implementando fines de semana de tres días de descanso, para atraer a los talentos a zonas del país y actividades poco atractivas

Japón no es un país reconocido por sus prácticas de management "benevolentes". De hecho, en años anteriores, tras conocerse varios casos de-muerte por sobrecarga de trabajo- el gobierno de ese país oriental pidió a las compañíasa 100 horas mensuales la cantidad deque podían recargar sobre cada empleado. Paso a paso, las costumbres en esta nación parecen estar cambiando. Para responder a laen determinadas zonas del país y actividades poco atractivas, las empresas estány ahora ofrecen un beneficio muy particular.Son varias las firmas que ya implementan, con fines de semana de tres días de descanso para los trabajadores. La empresa de molinos de arroz y maquinaria agrícola Stake Corp en Hiagshihiroshima, prefectura de Hiroshima, introdujo una semana laboral de cuatro días a prueba en julio pasado: además de sábados y domingos, los trabajadores tambiénEl sistema se aplicó a aproximadamente, según relevó Nexofin. Según la encuesta de empleo de Recruit Carrier Co. de 2017, 7,4% por ciento de los estudiantes que aún no han comenzado a buscar trabajo priorizan el horario de trabajo y las licencias, mientras que el 6,1% prioriza el salario.