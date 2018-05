Broda y lo que viene: su pronóstico para el dólar, inflación y PBI

Finanzas

29-05-2018 El economista, que fue consultado por el Ministro de Hacienda, hizo una cruda descripción de la realidad y dio su impresión sobre lo que vendrá

Miguel Ángel Broda fue uno de los economistas que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne quiso escuchar días atrás cuando conformó una mesa de especialistas a quienes consultó sobre la situación del país.

Tras ese encuentro, Broda dijo en TN que vio a un ministro tranquilo al que le gustaría que Macri le diera más poder para dirigir la economía.

Más allá de esa impresión, el economista hizo un pronóstico crítico para lo que resta del año: Inflación al 30% anual, dólar a $28 y crecimiento 0%. Y sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntó: "No nos prestará para gastar en shoppings de Santiago de Chile, hagamos récords en Punta del Este y Miami y gastemos millones en el exterior".

Ante la posible sanción en el Congreso del proyecto opositor que retrotrae los aumentos en las tarifas, Broda opinó que "si sale y no se veta le ley de Diputados diremos adiós esfuerzo fiscal. El problema será el año. Allí, el precio de las tarifas van a seguir creciendo porque bajarán más subsidios".

"La decisión de ajustar tarifas, bajar subsidios para dar subsidios sociales y gastos sociales nos lleva a un punto de inflexión muy serio", agregó.

E ilustró: "El presidente cree que íbamos a Rosario, que se tapó un puente y vamos entonces por una ruta provincial pero no. Íbamos a Rosario y debíamos ir a Mar del Plata por la ruta 2. Por eso, si no disminuimos los desequilibrios internos y externos tendremos una crisis que evapore todo lo que se ha hecho".

Acerca de la gestión de Macri, Broda elogió que "hizo muchas cosas muy buenas: cambió el rumbo, nos integramos al mundo, evitamos un Rodrigazo que fue el campo minado que nos dejó Kicillof, evitamos el default y hay importantes avances en las reformas del estado pero el punto más débil es la configuración macroeconómica".

Pero recordó que "hoy tenemos déficit fiscales y en cuenta corriente que son récord en 35 años y el tercero en la historia de la Argentina".

"El mundo cambió, el dólar se valorizó y todos los países emergentes tuvieron salidas de capitales pero no tanto como Argentina", resaltó y advirtió que "el resto del mundo se avivó de que teníamos una fragilidad macroeconómica de importancia".

"Ahora volvemos a regalar confianza y si el Fondo Monetario nos da el financiamiento, volvemos a los mercados a principios del año que viene, la economía agarrará carrera antes de las elecciones. Sería lamentable que con las buenas ideas de sacar a la Argentina de la decadencia, la configuración macro elegida lo borre todo", explicó.

Sobre lo que se puede esperar del acuerdo con el Fondo, Broda consideró que "el Fondo Monetario va a hacer que el programa que le lleve el país sea consistente, que la deuda sea pagable, que se evite el default, que haya límites al crédito interno y muy importante, que haya un piso de reservas".

Pero alertó sobre la salida de divisas: "El Fondo no nos prestará para gastar en shoppings de Santiago de Chile, hagamos récords en Punta del Este y Miami y gastemos millones en el exterior. Nos ayudará a generar condiciones con ajuste fiscal, volver a colocar deuda exterior y financiar los déficits que tengamos".

"Estamos en un punto de inflexión de la historia que si no se interpreta así puede costarle la reelección al Presidente. Yo prefiero que gane el Presidente pero no estoy seguro que un presidente peronista no pueda tener un mejor equipo económico", indicó.

Sobre el plano político, profundizó: "Si el mundo interpreta que esto fue un paréntesis entre dos peronismos tendremos más turbulencias como las que tuvimos hace un mes".

Por último, sobre la inflación y el dólar pronosticó: "Si seguimos con metas de inflación, el dólar seguirá en 25 pesos y en $27, $28 a fin de año".

"Si empatamos la tasa de inflación del año pasado es un récord, estaremos entre un 25 y 30 por ciento", concluyó.