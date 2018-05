Otra vez sopa: la "bicicleta financiera" de Lebac con futuros rinde 12% anual en dólares

Finanzas

29-05-2018 Este instrumento es ideal para las empresas que se encuentran ante la incertidumbre respecto a lo que harán con sus ahorros y saldos transitorios

La operatoria se realiza mediante el "sintético", que permite ganar el triple que con las Letes. "Sintético" se denomina en la jerga financiera a la bicicleta de combinar Lebac con futuros de dólar, que rinde 12% anual en dólares.

Este instrumento es ideal para las empresas argentinas que se encuentran ante la incertidumbre respecto a lo que harán con sus ahorros y saldos transitorios. Muchos se preguntan si es más conveniente comprar dólares o seguir en pesos y aprovechar las altas tasas que se pagan en estos momentos.

Una alternativa es hacer algo intermedio, mezclando lo mejor de ambos mundos y obteniendo una excelente tasa. Es decir, seguir en pesos y colocar a plazo usando Lebac, pero con la adquisición de contratos de futuros de dólar, que actúa como un seguro de cambio.

En los últimos días esta combinación de operaciones arrojó una tasa final en dólares más que tentadora. Por un lado el Banco Central mantiene las tasas de Lebac en el orden del 40% anual para los próximos sesenta días y en alrededor del 38% hasta los 150 días de plazo. Esto dio lugar a que se le ponga un freno a las expectativas de devaluación del peso, dado que los futuros de dólar marcan una tasa promedio equivalente de devaluación del orden del 30% anual dentro de los próximos 360 días.

Ambas situaciones dejan abierta la oportunidad para inversores de congelar rendimientos sintéticos (Lebac + futuros de dólar) superiores a los que ofrecen instrumentos similares, como las Letes en dólares.

En el mercado secundario, la Lebac a 28 días rinde 39%, mientras la tasa implícita del futuro de dólar es del 27%, por lo que el rendimiento asciende a 12% anual en moneda dura, contra 4% que rinde una Lete a 181 días. Para estos cálculos que realizó FDI incluyen las comisiones del 0,10% para Lebac y 0,15% para futuros de dólar.

En caso de que la empresa necesite el dinero para el pago de importaciones, al desarme del sintético se lo puede combinar con la compra de dólar MEP, cuya cotización está entre 30 y 40 centavos menos que la que se consigue en los bancos.

"Estos dólares luego se giran a la cuenta corriente bancaria de la empresa y se usan para el pago de la importación, previa operación de canje de dólares billetes contra divisas, la cual generalmente los bancos cobran entre u$s 15 y u$s 20 fijos", explica Mariano Sardáns, CEO de FDI.

El sintético es una operación no muy conocida, dado que muy pocos entienden realmente cómo funcionan los futuros de dólar, especialmente entre el personal comercial que atiende todos los días a los inversores, tanto en los bancos como en las sociedades de bolsa. Es importante entender que es fácil de instrumentar, sencillo de operar y está al alcance de cualquier Pyme. No se necesita ser una gran multinacional para acceder a estas herramientas. Liberarse de la volatilidad del dólar no es menor para una Pyme.

Un factor clave es que comisiones competitivas para la compra/venta de Lebac en el mercado secundario son 0,1%. Para la compra/venta de futuros están en 0,15%.

De acuerdo a El Cronista, en el caso de dólar MEP, una buena comisión, tanto para la compra como para la venta, está en 0,1% all inclusive. Para pagar importaciones las empresas también tienen la alternativa de girar directamente al exterior mediante contado con liqui, un tipo de cambio similar al dólar MEP.

Para esto es necesario que la empresa tenga abierta una cuenta en el exterior, ya que las sociedades de bolsa aún están obligadas a girar a cuentas propias del comitente. Una vez depositados, se realizan los pagos a sus proveedores o se mantiene como atesoramiento