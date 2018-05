Facebook abre espacio para apoyar a "startups" y desarrolladores en Buenos Aires

Tecnología

Facebook y La Maquinita inauguraron el lunes Innovation Lab Buenos Aires, un espacio para impulsar al ecosistema de "startups" y desarrolladores de tecnología en la Argentina.

El lugar funcionará dentro de la red de espacios de co-working La Maquinita, en el barrio porteño de Palermo. Allí, Facebook ofrecerá asesoramiento, guía y entrenamientos en forma gratuita a desarrolladores y startups, junto con el soporte técnico necesario para integrar productos con la familia de aplicaciones de la red social.

El espacio fue diseñado para servir también como centro de eventos y de networking y será sede de hackatones, lanzamientos de productos y presentaciones.

“Facebook nació como una startup y sabemos lo crucial que es ese apoyo para que una buena idea despegue y triunfe. El acceso a tecnología, recursos y formación es vital para cualquier desarrollador, y por eso estamos felices de lanzar Innovation Lab Buenos Aires para impulsar el ecosistema de startups en Argentina”, dijo Susana Cipriota, líder de Programas para Desarrolladores de Facebook en Latinoamérica, en la presentación donde estuvo iProfesional.

El centro forma parte de una red internacional de innovación de Facebook con sedes en Brasil, Francia, el Reino Unido, Nigeria y Corea del Sur, entre otros.

El lanzamiento en la Argentina contó con la presencia de Joao Adao, director regional de Facebook; Martín Orlando, CEO de La Maquinita, y Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de La Nación.

El proyecto fue creado con el apoyo y la experiencia de La Maquinita e ideado para atender las necesidades específicas y los desafíos que enfrenta la comunidad tecnológica local.

“En La Maquinita tenemos contacto constante con las startups. Nuestros más de 2.000 coworkers pertenecen a este tipo de empresas. Teníamos claro que Buenos Aires necesitaba un espacio físico donde el ecosistema pudiera expresarse y capacitarse ‘en su propio idioma y lenguaje’. Así nace la idea de Innovation Lab. En Facebook encontramos el aliado estratégico ideal ya que no sólo aporta su fuerza y know how, sino que entiende la filosofía startup”, dijo Orlando.

