Reinicie su router: hay un ataque masivo mundial

29-05-2018 Según la investigación policial, detrás del ataque parece estar el operativo Fancy Bear, el mismo que ha causado estragos en EEUU desde hace años

Varios modelos de routers de marcas conocidas como Linksys, TP-Link, Nikrotik, QNAP y Netgear han sido el objetivo de un ataque informático mundial originado en Rusia.

El ataque forma parte de un sofisticado sistema en tres pasos que busca infiltrarse en redes empresariales, gubernamentales y de personas con el objetivo de copiar datos de navegación y piezas de seguridad clave.

La división de delitos digitales del FBI estadounidense detectó parte de esta operación en coordinación con el sector privado y han encontrado una forma de interrumpir la coordinación entre los routers infectados, y de crear un método rápido para que la infección deje de ser efectiva: un simple reinicio.

Por el momento no significa que el fallo se solucione del todo. Las piezas del software malicioso seguirán instaladas en el router, pero al no poder conectar con el servidor “nodriza” de control, no podrán operar ni recibir nuevas indicaciones del grupo de hackers. Solo serán desinfectados si el usuario o la teleoperadora contratada realiza una actualización de software adecuada.

El listado completo de modelos infectados es el siguiente, e incluye también algunos aparatos de red (NAS).

* Linksys E1200, E2500 y WRVS4400N.

* Dispositivos Mikrotik RouterOS con versión: 1016, 1036 o 1072.

* Netgear DGN2200, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000.

* Aparatos de QNAP que incluyan el sistema QTS.

* QNAP TS251 o TS439.

* TP-Link R600VPN.

Un grupo patrocinado desde los sistemas de inteligencia rusos que entre sus logros más reconocidos cuenta con el ataque al Partido Demócrata estadounidense en las elecciones de 2016, y que acabó con documentos internos filtrados desde Wikileaks.

Otros grandes ataques asociados a Fancy Bear incluyen el hackeo de los sistemas del Comité Olímpico Internacional en 2018 en las olimpiadas de invierno de Corea del Sur, otros relativamente infructuosos a partidos políticos franceses y alemanes durante las últimas elecciones de ambos países, así como a varios ministerios de Países Bajos durante 2017.