Moyano, a los empresarios: "No se dejen apretar, pongan un poco de la que ganan"

29-05-2018 El sindicalista denunció presiones del Gobierno sobre los ejecutivos del sector para que no firmen la paritaria por los valores que exige el gremio. Apuntó contra quienes rubricaron acuerdos del 15% y criticó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca

El líder camionero, Hugo Moyano , ratificó este martes al mediodía el pedido de un aumento salarial de un 27% para el sector y les advirtió a los empresarios que "no se descarta nada, ni un paro ni un abrazo", ante lo cual subrayó que "los gobiernos pasan, los trabajadores quedan". Fue tras encabezar un Congreso Extraordinario de la Federación camionera, en el que el sindicato facultó al sindicalista para adoptar medidas de fuerza, que contemplanen toda la actividad.

"El Congreso me ha dado las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias si no hay respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que hemos comunicado al sector empresario", sostuvo el exsecretario general de la CGT.

El gremialista lo anunció en una conferencia de prensa junto a su hijo Pablo y dirigentes del sindicato en el Hotel Intersur, donde señaló que no cree que "los empresarios se nieguen".

En tanto, Pablo Moyano fijó un plazo de "una semana o 10 días" de negociaciones antes de lanzar un plan de lucha. "No se descarta empezar por residuos y caudales y concluir en un paro general", advirtió.

El secretario adjunto de Camioneros también le envió un mensaje al empresariado. "Sabemos que los empresarios van a sufrir todo tipo de presión de (el ministro de Trabajo, Jorge) Triaca, lamentablemente otros gremios salieron a firmar el 15%".

"Que los empresarios pongan un poco de la que ganan, no están perdiendo, están ganando un poco menos. Y si no que cierren paritaria por decreto, la única clausula gatillo es el gatillo sobre la cabeza a los trabajdores. No se dejen apretar, llamamos a la atención alos empresarios", sostuvo.

En el mismo sentido, Moyano padre se mostró optimista con las negociaciones y la actividad en el sector. "Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que hemos reclamado".

"Aducen que el Gobierno no los deja, no les permite. Que elija: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan. Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que le exigen", añadió.

Por otra parte, rechazó esta tarde las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hacia su hijo Pablo y acusó a los funcionarios de Cambiemos de ser "chorros" que "se ponen de acuerdo para afanarse la guita y llevársela afuera".

"Estos son patoteros para afanarse la guita y llevársela afuera. Esos son patoteros. Se ponen de acuerdo para afanarse la guita y llevársela afuera. Bah, no son patoteros, son chorros. No tienen autoridad para hablar", sostuvo el referente sindical.

En conferencia de prensa, Moyano ironizó sobre el acto que llevó a cabo el mandatario porteño para inaugurar las obras de remodelación de la Plaza de Mayo: "Tienen miedo de llevar gente para que no lo puteen".

"Si tenemos que hacer un reclamo, lo vamos a hacer con toda la fuerza que tengamos. Porque para eso nos pusieron los trabajadores acá. Ni el Gobierno ni Larreta. Nosotros respondemos a los camioneros, le guste o no a Larreta", subrayó el titular del Sindicato de Choferes de Camiones.

Y concluyó: "Si quieren inventarme alguna otra cosa para meterme en cana, que lo hagan, pero no voy a traicionar los principios que tengo con los trabajadores".

Larreta vs Moyano

Previamente, el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodriguez Larreta, consideró que la propuesta de Pablo Moyano de hacer un paro a la brasileña, desde el gremio de los camioneros es la "prepotencia y bravuconada" del sindicalista.

Además, dijo que "la gente quiere vivir en un país normal, sin patoteros como Moyano que amenaza parar el país. Esa Argentina quedó en el pasado", subrayó Rodríguez Larreta.

El titular de la jefatura de la Cuidad, se expresó de este modo, en declaraciones formuladas a la prensa al inaugurar la remodelación de la Plaza de Mayo, que encabezó junto al Secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis y la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Consultado sobre la advertencia del sindicalista, en medio del debate paritario y el reclamo del 27 por ciento, el funcionario aseguró que esa "es una prepotencia y una bravuconada más de las que nos tiene acostumbrado Moyano".

La advertencia de Moyano, se dio en el contexto del Congreso de la Federación Nacional de Camioneros, al anticipar que podrían "copiar" la protesta de los camioneros brasileños que tiene paralizado el país con 8 días de huelga.